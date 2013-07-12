Kılıçdaroğlu: AKP başkanlık sistemi teklifini çeksin, 40 madde daha görüşülsün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa çalışmaları konusunda, “Uzlaşma Komisyonu’nu tıkayan kendileri. Başkanlık teklifi yüzünden 40 madde görüşülemedi. Başkanlık sistemi tekliflerini geri çeksinler, o zaman CHP’nin samimiyetini görürler. 40 madde daha görüşülür” diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusunda, siyasi parti liderlerine “Gelin dört siyasi partinin üzerinde anlaştığı 48 maddeyi geçirelim, bir haftada geçiririz” çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenerek, “Bizim başkanlık sistemi teklifimizi geri almamızı istiyor, yeni anayasa konusunda samimi olduğunu bilsem, oturur konuşurum” demişti.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Kılıçdaroğlu’na dün Başbakan Erdoğan’ın çağrılarını sordu.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun nasıl çalıştığını bilmediğini, komisyonun iradesine müdahalenin yanlış olduğunu belirttikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Komisyon isterse’

“Devleti yöneten insanların belli mekanizmaları bilmeleri gerekir. Bunların başında TBMM’nin çalışma mekanizması gelir. Biz bu çalışmanın nasıl yapılmadığını bilmeden talimat gibi beyanlarla yapılan müdahaleleri siyasi nezakete uygun görmeyiz, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun iradesine saygısızlık sayarız. Komisyonun iradesini hiçe sayarak getirin 48 maddeyi hemen geçirelim demesi devlet adamlığından çok, egosu şişmiş, kibirli bir liderin söylemidir. TBMM’de çalışan bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu var. Bu komisyonun belirlediği bir de çalışma usulü var. Hem anayasa maddeleri üzerinde nasıl çalışılacağı hem maddelerin nasıl yasalaşacağı konusunda kurallar belirlediler. Oybirliğiyle karar veriyorlar. Oybirliği sağlanan maddeleri uzlaşılan maddeler olarak kaleme alıyorlar. Biz 1 madde, 2 madde veya 48 madde veya 50-60 madde üzerinde oybirliğiyle uzlaşma sağlanmış olmasını çok önemsiyoruz. Ne kadar çok madde üzerinde uzlaşma sağlanırsa biz o kadar memnuniyet duyarız. Bugün üzerinde uzlaşılmış 48 maddenin 60-65’e çıkarılması da mümkün. Sayın Cemil Çiçek’in ifadesine göre 20-25 madde üzerinde daha uzlaşma sağlanması olasılığı var. Ama eğer Komisyon, bize 48 madde yeter veya 65 madde yeter, bunları yasalaştıralım diye oybirliğiyle bir karar verirse, bizim buna itirazımız olmaz. Ama eminim ki, Sayın Başbakan o açıklamayı komisyonun nasıl çalıştığını bilmeden yaptı.”

‘Teklifi çekerse sonucu görür’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın “Başkanlık teklifini çeksinler diyor, samimi olduğunu bilsem, oturur konuşurum” sözleriyle ilgili olarak da şöyle konuştu:

“Uzlaşma Komisyonu’nu tıkayan kendileri. Daha çok maddenin görüşülmesini engelleyen kendi teklifleri. Başkanlık sistemi teklifleri yüzünden görüşülemeyen 40 madde var. Sayın Başbakan bizim samimiyetimizi sorguluyor. Kendisine önerim şu, başkanlık sistemi teklifini geri çeksinler, o zaman CHP’nin samimiyetini görürler. Bu teklifi çekerlerse en az 40 madde daha görüşülür ve uzlaşma sağlanan madde sayısı da hızla artar. Ama Başbakan’ın başkanlık teklifi bunu engelliyor. Bu nedenle yeni anayasa konusunda önce kendi samimiyetlerini sorgulasınlar. Teklifi geri çektiklerinde CHP’nin ne kadar samimi olduğunu görecekler.”