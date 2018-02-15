Kılıçdaroğlu: AKP - MHP ittifakı yüzde 47'yi aşamıyor, Erdoğan'ı seçimle indireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirdiği Meclis grup toplantısında AKP-MHP ittifakının yüzde 47’yi aşamadığını belirtti. Elindeki bir anketi açıklayan Kılıçdaroğlu, "Oluşturmak istedikleri algıya kapılmayın" mesajını verdi.

Cumhuriyet'ten İklim özgel'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun aradan sora ilk kez basına kapalı yaptığı Meclis grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgiye göre elindeki bir anketi açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Şu anda Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelse de yüzde 47’yi aşamıyorlar” dedi. CHP’nin hedefinin yüzde 60 olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “Yüzde 60’ı alacağız ve Erdoğan’ı seçimle oradan indireceğiz” dediği öğrenildi. Konuşmasında CHP ve MHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday çıkarmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ekmeleddin İhsanoğlu kararı doğruydu. Eğer İhsanoğlu seçilseydi Ortadoğu’da şu anki bataklık olmazdı” sözleriyle kararının arkasında durdu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin dokunulmazlıktaki duruşuyla ilgili olarak da “Dokunulmazlıktaki tavır stratejik bir adımdı. CHP siyasi tuzağa çekilmek istendi, biz bu tavırla siyasi tuzağı bozduk."

Toplantının sonunda konuşan Kılıçdaroğlu ise eleştirelere yanıt verdi. 2019 için cumhurbaşkanı adayını herkes açıklarken CHP’nin bu açıklamayı yapmamasının bilinçili ve stratejik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun “Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” dedi.

Örgütlere karışmadığını ancak bundan sonra karışacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, örgütlerin performans kriterlerine göre ele alınacağını belirterek, “Üye yapamayan il başkanı ile çalışmak mümkün değil” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu kurultayla ilgili de “Kurultay tartışmaları geride kaldı. Herkes hızla o çarkın dışına çıksın ve ileriye odaklansın. Tüzüğümüzde sorunlar var. Baştan sona yeniden yazılacak. Tüm partililerimiz ilgili birimlere tüzükle ilgili görüşlerini iletsin. Demokratik bir tüzük yapalım” dedi.

AKP’nin halka “hiç gitmeyecek gibi bir hava pompalamaya çalıştığını” söyleyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerini “Bu algıya kapılmayın” diye uyardığını anımsatarak, “Bizim hedefimiz yüzde 60. Demokratik parlamenter rejimden, adaletten, hukuktan yana her siyasi yapıyla yan yana durmak zorundayız” dedi.