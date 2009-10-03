Kılıçdaroğlu: Ak Parti erken seçimi tercih edebilir

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, ''Açıklanan Orta Vadeli Program da işsizliğin aynen süreceğini gösteriyor. Daha sert bir kayaya çarpmamak için AK Parti erken seçimi tercih edebilir'' dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine ''Hazine Müsteşarlığı kontrolörlerinin incelemesinde görev zararıyla ilgili çok ciddi bulgulara ulaştıklarını ve bir rapor hazırladıklarını'' söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu raporun ihaleye fesat karıştırmakla ilgili bölümü Ankara Cumhuriyet Savcılığındadır. Türkiye Kömür İşletmeleriyle ilgili. Şimdi bu raporda bir bakan, şu anda kendisi bakan değil, genel müdür, müsteşar hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan soruşturma açılması isteniyor. Benim söylemek istediğim şuydu; bu rapor niçin gereği yapılmak üzere işleme konmuyor. Biz bunun takipçisi olacağız. Bu raporla ilgili açıklamaları biz Hükümet'ten bekliyoruz. Şu anda Hazine'den sorumlu Bakan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. Sayın Ali Babacan Hazine'den sorumlu bakan, çıkıp bir açıklama yapsın. Sayın Babacan'ın yapabileceği gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da yapabilir.

'Fakirin hakkını koruyacağız, fakire kömür vereceğiz' diye birileri hangi gerekçeyle devletin bütçesini Hazinesini hortumladı. Şimdi Sayın Başbakan'a seslenelim Gaziantep'ten; Siz o dönem enerji bakanını bu gerekçeyle mi ikinci kez enerji bakanı yapmadınız, kabine değişikliğinde? Dosya niçin uzun süredir Hazine Müsteşarı'nın önünde bekliyor? Hangi gerekçeyle bekliyor? Bu rapor Maliye Bakanlığına niye gitmiyor? Önümüzdeki günlerde Sayın Bakan veya bir Hükümet yetkilisi açıklama yapmazsa daha açık ve net sorularla ortaya tekrar çıkacağım.''

Kemal Kılıçdaroğlu, ''Demokratik Açılım'' süreciyle ilgili bir soru üzerine, bunların ''Türkiye'yi ayrıştırma projeleri'' olduğunu savunarak şöyle konuştu:

''Kimlik siyaseti Irak'ı böldü parçaladı. Sayın Başbakan'ın Irak'ın gerçeğini bilmesi lazım. Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, sıradan sokaktaki vatandaşın aklında olmayan şeyi aklına getirmiştir. Etnik kimlik siyaseti, bir toplumu bölmek ve parçalamak için bulunan ve bilinen bir yöntemdir. Irak bunun en bariz örneğidir. Sayın Başbakana Amin Maalouf'un 'Çivisi Çıkmış Dünya' kitabını tavsiye ediyorum. Önce o kitabı okusun Sayın Başbakan. Kimlik siyasetinin Irak'ı nereye getirdiğini ve o kitabı yazan gazeteci arkadaşımızın Türkiye'yi nasıl konumlandırdığını da görecektir. Mustafa Kemal'in devrimlerinin nasıl hedefe ulaştığını, Arap dünyasının nasıl bu kadar parçalanıp bölündüğünü, emperyalizmin tuzağına düştüğünü görecektir. Amin Maalouf'tan Sayın Başbakan'ın ders almasını istiyorum.''

Kılıçdaroğlu, siyasette yaşanan son gelişmelerin bir erken seçim sinyali olup olmadığı yönündeki sorusu üzeri şu değerlendirmede bulundu:

''AK Parti bu ekonomik politikayı fazla götüremez. Çünkü ekonomik krizle ilgili olarak önlemleri zamanında almadı. Kriz derinleşti. Açıklanan Orta Vadeli Program da işsizliğin aynen süreceğini gösteriyor. dolayısıyla daha sert bir kayaya çarpmamak için AK Parti erken seçimi tercih edebilir.''

Kılıçdaroğlu, CHP olağan kurultayında aday olup olmayacağı yönündeki soruya ''Ben Grup Başkanvekiliyim. Partinin içişleriyle ilgili değilim'' yanıtını verdi.