-KILIÇDAROĞLU AİLE SİGORTASI'NIN KAYNAĞINI AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Eğer biz 21. yüzyılın uygar bir ülkesi, demokrasisi gelişmiş bir ülkesi olmak istiyorsak 'aile sigortası'nı mutlaka yaşama geçireceğiz. Demokrasiyi derinleştirmek, özgürlüğümüzü güçlendirmek için bunu yapmalıyız'' dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin ''Aile Sigortası Projesi''ni anlattı. CHP'ye hep ''projeleri olmadığı'' şeklinde eleştirilerde bulunulduğunu, son kurultayda 41 projeyi açıkladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, birinci proje olan aile sigortası ve diğer projelerin teminatının CHP olduğunu vurguladı. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de yoksul sayısının 1 yılda 818 bin artarak 12 milyon 715 bine ulaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Yoksulluk Türkiye'de yönetiliyor. Yoksulluğu yönetenler, yoksulluğu sona erdirmek için çalışmıyorlar. 'Yoksulların sayısını nasıl artırırız, nasıl onları kendimize bağımlı hale getiririz' düşüncesiyle yönetiyorlar'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, her yurttaşın bu ülkenin onurlu bir bireyi olduğunu ve yoksulluğun kader olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, CHP'nin her yurttaşa aş ve iş götüreceğini söyledi. Aile sigortasının kaynağıyla ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları hariç devlette 14 kuruluşun sosyal yardım yaptığını, bu kuruluşlarda yüzlerce memurun çalıştığını ve hepsinin de bütçesi olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, hakkı olmayanlara da yardım yapılabildiğini, bazen mükerrer yardımlarda bulunulabildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''14 kuruluşun yaptığı harcamaları çıkardık, 4 milyar lira. Tüm ailelere en az 600 lira, en fazla değil. Çocuk sayısı fazlaysa, engelli varsa, yaşlı anne baba varsa onlara 600 değil, 1250 lira da verebileceğiz. Hesabımızı kitabımızı yaptık. Gelen yük ne kadar? Sadece 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar lira ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. Bütçenin büyüklüğü içinde son derece küçük bir rakam. Bütün kamu harcamaları içinde yüzde 1.7. Eğer iktidarsanız, halktan yana iseniz, yoksulluğu kader olmaktan çıkaracaksanız, eğer iktidarda halkın gücünü temsil ediyorsanız yüzde 1.7'lik bir bütçe kaynağını halk için kullanacaksınız. Bunun için eğer bize kaynak soruyorsanız insan önce dönüp utanır. Bu ülkenin insanlarına yüzde 1.7'lik kaynağı fazla mı görüyorsunuz?'' Aile Sigortası Projesi kapsamında ayda 600 lirayı yoksul hanedeki kadının banka hesabına yatıracaklarını, kadının, işçi, memur veya emekli gibi her ay bankaya giderek parayı çekeceğini, bunu devletten başka kimsenin bilmeyeceğini anlatan Kılıçdaroğlu, böylece o kadının da kendisine dayatılan yardımı kabullenmek yerine markete giderek, istediği ve ihtiyacı olan ürünü alabileceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunun gerçekleştirilmesi için gerekli kaynağın ve olanağın bulunduğunu ifade ederek, yoksul ailelerin sadece gıda ihtiyaçlarını değil, çocuklarının eğitim harcamalarını da karşılayacaklarını, ayrıca evde doğalgaz kullananlara da doğalgazın belli bir metreküpünü bedava vereceklerini söyledi. -YOKSULLUK ENVANTERİ ÇIKARILACAK- Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de önce bir yoksulluk envanteri çıkarılıp, yoksulların belirleneceğini, ondan sonra da o ailelere düzenli yardımlara başlayacaklarını vurgulayarak, devletin ya da belediyenin işçi alımı sırasında yoksul ailelerin bireylerine öncelik tanınacağını da bildirdi. Yeşil kartın iptal edilmeyeceğini, bu uygulamanın aynen devam edeceğini de aktaran Kılıçdaroğlu, o ailelerin sağlık güvencesinin de yine aile sigortası tarafından sağlanacağını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Bunlar sadakadan anlamaz''' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Biz sadakadan anlarız. Bizim amacımız, bu toplumda hiç kimsenin sadakaya muhtaç olmadığı refah düzenini yaratmaktır. Diyarbakır'ın Bağlar semtinde bir kamyonun üzerinden ekmek kapmak için, o ekmeğe ulaşmak için onlarca kadın çamurun içinde mücadele ediyorsa bu tablo 21. yüzyılın, AKP iktidarının ayıbıdır. '50 lira, 100 lira yardım yapacağım' diye, 'ekmek, bulgur dağıtacağım' diye yoksul insanları kuyruğa dizip teşhir etmek hangi inançta vardır?'' Kılıçdaroğlu, bu projenin hayata geçirilmesinden sonra hakkı olmayanlara ödeme yapıldığının tespiti durumunda, söz konusu rakamın o yanlışı yapan kamu görevlisinin aylığından kesileceğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi için çaba harcayan bir siyasal anlayışın sahibiyiz. Aile sigortası onun için çok önemli'' dedi. Aile sigortasının yeni ortaya çıkmadığını, Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 sayılı ''Sosyal Güvenliğin Asgari Normları'' adlı sözleşmesine göre, 1971 yılında sosyal güvenliğin asgari normlarının Türkiye'de uygulanacağına dair parlamentodan yasa çıkarıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''40 yıllık hasreti halkın iktidarında biz bitireceğiz. 40 yıldır aile sigortası çıkmıyor. Taahhüt etmişsiniz, parlamentodan yasa çıkarmışsınız hiçbir siyasi iktidar buna cesaret edememiş. Çünkü yoksulları kendi arka bahçesi haline getirmek istiyorlar, yoksulları siyasal sömürü alanı haline getirmek istiyorlar. Aile sigortasını getireceğiz. Uluslararası Çalışma Örgütüne 40 yıl önce verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.'' AK Parti iktidarının yoksulları idare ettiğini, yoksulluğu sürdürülebilir kılmanın yollarını aradığını öne süren Kılıçdaroğlu, kömür yardımı sırasında bile yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Tek bir çocuğun bile yatağa aç girmemesinin hesabını yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, ''Eğer Sayın Başbakan, 'Bu aile sigortası ne menem bir şeydir? Benim bu konuda kafamda sorular var' diyorsa söz veriyorum onunla arzu ettiği yere çıkarız ve bu konuyu tartışırız. Başka bir şeyi değil, yoksulluğu tartışırız, yoksulluğu nasıl yeneceğimizi tartışırız'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Eğer biz 21. yüzyılın uygar bir ülkesi, demokrasisi gelişmiş bir ülkesi olmak istiyorsak aile sigortasını mutlaka yaşama geçireceğiz. Demokrasiyi derinleştirmek, özgürlüğümüzü güçlendirmek için bunu yapmalıyız'' dedi. Aile sigortası kapsamında paranın kadının hesabına yatırılmasının da kadının daha güçlendirilmesi, evinde otorite olması anlamına geldiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Yaşlıların, yoksulların, özürlülerin dramını aile sigortası ile bitireceğiz. Topluma güven, huzur ve barış getireceğiz. O açıdan çok önemli bir proje. Bu projeyi halkın, yoksulların desteğiyle hayata geçirmek istiyorum. Yoksullar oy versin, sahip çıksın istiyorum. Yoksullar, 'Sosyal devlette artık bizim de sesimiz olmalı. Biz de sandıklarda bizi düşünen siyasi partiye oy vermeliyiz' diyebilmeli. Demokrasi budur. Yoksul ailelerin, gelecek kaygısı taşıyan bütün ailelerin desteğini bekliyorum.'' -YÜRÜYEN MERDİVENDE TERSTEN İNDİ- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısının ardından Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nden ayrılmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Dışarı çıkmak için alt kata inmesi gereken Kılıçdaroğlu, kalabalıktan dolayı fark etmeyerek yukarıya doğru çıkan, ancak o sırada hareket halinde olmayan merdivene yürüdü. Hareketsiz merdivenden basamakları yürüyerek inen Kılıçdaroğlu, zemine birkaç basamak kala merdivenin yukarıya doğru hareket etmesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı, ancak daha sonra süratle merdivenlerden indi.