-KILIÇDAROĞLU AİLE SİGORTASINI TANITTI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz halkın partisi olma kararındayız. Derdinizi sonuna kadar dinleyeceğiz, ona çözüm üretmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Eğer yoksulluk bitsin diyorsanız, bize destek verin'' dedi. Kılıçdaroğlu, Etimesgut Kent Konseyleri Binasında CHP Ankara İl Başkanlığının düzenlediği Aile Sigortası projesi tanıtım toplantısına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası'nı tanıtan sinevizyon gösterisinin ardından yaptığı konuşmada, toplantıyı sigortayı tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Ailenin kendi içerisinde huzurlu bir şekilde yaşaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Türkiye ilginç bir ülke, AKP ile daha da ilginç bir hale geldi. AKP'nin gündemi farklı, toplumun gündemi farklı ama bizim gündemimiz halkın sorunları'' dedi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını CHP'nin verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu hakkın tek başına aileye huzur getirmediğini, bu hakkın desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle çalışmalar yaptıklarını ifade etti. ''Kadının en ciddi sorunu nedir? diye düşündük'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Diyarbakır'da bir kadın kardeşimiz 4 çocuğuna yemek veremediği için intihar etti. Bu olay, 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşandı'' ifadelerini kullandı. Annelerin hayatın içinde çok önemli bir yerde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası projesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir ailenin gelirinin 600 liranın altına düşmeyeceğini söyledi. Bunun büyük bir rakam olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, rakamın ailenin düzeyine göre bin 250 liraya kadar çıktığını anlattı. Aile sigortası kavramının dünyadaki 9 sigorta dalından biri olduğunu ve gelişmiş ülkelerde de uygulandığı bilgisini veren Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de 8 sigorta dalı uygulanıyor, 9'uncusu uygulanmıyor. Uygulanmayan dal, aile sigortası. Biz bunu getireceğiz. Bunun özü de aileye ekonomik güvence sağlamak'' dedi. -''PROJENİN KAYNAK SIKINTISI YOK''- Kılıçdaroğlu, projenin kaynak sıkıntısının olmadığını ifade ederek, parayı kadının banka hesabına yatıracaklarını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Türkiye'de 12 milyon 715 bin yoksul bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Yoksullukla mücadelede beylerin insafı beklenemez. Hanımlar güçlüdür, hanımlar dirayetlidir, hanımlar kararlıdır, hanımlar tuttuğunu koparır. Bizim projemizde eksik varsa söyleyin düzelteceğiz, eksik varsa tamamlayacağız. Ben başkaları gibi kızmam. Eleştirin, eksiğimiz varsa söyleyin ki biz onları tamamlayalım. Ama sizden benim bir isteğim var. Bunu her gittiğiniz yerde anlatın. Tek başına benim anlatmam, arkadaşlarımın anlatması yetmez. Hepiniz anlatacaksınız, beraber anlatacağız. Artık Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, istediğimiz bu. Bu çocuklar hepimizin çocuğudur. Bir çocuk sokakta niye simit satsın? Okula gitsin...'' Bir yılda artan yoksul sayısının 818 bin kişi olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, siyasetin gündeminin bu olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Yazık, günah değil mi? Bizim neyimiz eksik? Toprağımız mı yok? Bakın bereketli topraklarımız var. Denizimiz, güneşimiz mi yok? Onlar da var. İnsanımız mı yok? İnsanımız da var. Üstelik bir de işsiz. O zaman neyimiz eksik? Yöneticilerimiz eksik. Doğru dürüst politikacımız yok. Ben söz veriyorum size, bütün siyasi hayatım boyunca sadece ve sadece sizin çıkarlarınız için mücadele edeceğim ve etmekte de kararlıyım. Sizi bölüyorlar. Bölenler erkekler, onu da söyleyeyim. 'Efendim şu bayan başörtülü, efendim bu türbanlı, bunun başı açık, yok bu mantolu, yok bu çarşaflı' sana ne kardeşim, herkes istediği gibi giyinir. Bakın burada da ne kadar güzel bir tablo var. Birbirimize bir şey mi diyoruz? Bizim derdimiz nedir? Derdimiz yoksulluk bizim. Derdimiz nedir? Benim çocuğum okula gitsin. Derdimiz nedir? Benim çocuğum yatağa aç girmesin. Derdimiz nedir? Siyaset temiz olsun. Derdimiz bu. Başka işlerle uğraşıyoruz. O yüzden tuzağa düşmeyeceğiz.'' Salonda bulunan kadınlardan birinin gelininin üniversiteyi bitirmesine rağmen iş bulamadığını söylemesi üzerine de Kılıçdaroğlu, ''O ayrı bir şey. Gelinlerle kaynanaların durumları iyiyse mesele yok o zaman'' yanıtını verdi. -HALKIN PARTİSİYİZ- CHP lideri, ''Biz halkın partisi olma kararındayız. Derdinizi sonuna kadar dinleyeceğiz, ona çözüm üretmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Eğer yoksulluk bitsin diyorsanız, bize destek verin'' dedi. Salondaki kadınlardan birinin, oğlunun 630 lira ücret almasına karşın 700 lira doğalgaz faturası geldiğini belirterek, ''Çocuğum 10 milyon lira ile pazara gitti. Bunu Başbakan duysun. Hiç 10 milyon lira ile kendi hanımı pazara gitti mi acaba?'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''10 milyon dediniz de onlar bunu 10 trilyon anlarlar. '10 lira' de de gerçek rakamı duysunlar'' diye konuştu.