CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdi.

CHP liderinin içinde bulunduğu otomobil İscehisar yakınlarında üzerlerine gelen TIR'dan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı

Ehliyetsiz birinin kullandığı TIR’dan kurtulan Kılıçdaroğlu’nun otomobili çarpışmadan zarar gördüğü için Genel Başkan Kılıçdaroğlu otomobil değiştirdi ve Ankara’ya gelmek üzere koruma aracıyla yoluna devam etti.

Burdur’dan Ankara’ya gelmek üzere karayoluyla hareket eden ve İscehisar yakınlarında kaza geçiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun gezisine katılan Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin “Sayın Genel Başkanımızda ve bizde bir şey yok. TIR’dan kurtulduk. Araba hasar gördü, biz çok ucuz atlattık” dedi.

Adanan Keskin: Sağlık durumu iyi ucuz atlattık

Burdur’dan Ankara’ya gelmek üzere karayoluyla hareket eden ve İscehisar yakınlarında kaza geçiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun gezisine katılan Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin “Sayın Genel Başkanımızda ve bizde bir şey yok. TIR’dan kurtulduk. Araba hasar gördü, biz çok ucuz atlattık” dedi.