T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdi

CHP liderinin içinde bulunduğu otomobil İscehisar yakınlarında üzerlerine gelen TIR'dan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı

27 Mayıs 2013 21:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da  trafik kazası geçirdi.

CHP liderinin içinde bulunduğu otomobil  İscehisar yakınlarında üzerlerine gelen TIR'dan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı

Ehliyetsiz birinin kullandığı TIR’dan kurtulan Kılıçdaroğlu’nun otomobili çarpışmadan zarar gördüğü için Genel Başkan Kılıçdaroğlu otomobil değiştirdi ve Ankara’ya gelmek üzere koruma aracıyla yoluna devam etti.

Burdur’dan Ankara’ya gelmek üzere karayoluyla  hareket eden ve İscehisar yakınlarında kaza geçiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun gezisine katılan  Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin “Sayın Genel Başkanımızda ve bizde bir şey yok. TIR’dan kurtulduk. Araba hasar gördü, biz çok ucuz atlattık” dedi. 

 

Adanan Keskin: Sağlık durumu iyi ucuz atlattık

 

Burdur’dan Ankara’ya gelmek üzere karayoluyla  hareket eden ve İscehisar yakınlarında kaza geçiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun gezisine katılan  Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin “Sayın Genel Başkanımızda ve bizde bir şey yok. TIR’dan kurtulduk. Araba hasar gördü, biz çok ucuz atlattık” dedi.

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluchpkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24