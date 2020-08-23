Kılıçdaroğlu: Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıpların arandığı sel felaketine ilişkin mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için." ifadesini kullandı.

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