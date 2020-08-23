T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

"Dualarımız, can kaybının artmaması için"

23 Ağustos 2020 13:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıpların arandığı sel felaketine ilişkin mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Giresun'da sel felaketi: 4 kişi yaşamını yitirdi

 

ETİKETLER

GiresunKemal KılıçdaroğluCHPselmesaj
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24