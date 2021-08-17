T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerinden

"Önlem hayat kurtarır"

17 Ağustos 2021 19:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerinden" değerlendirmesini yaptı. 

17 Ağustos depreminin yıl dönümüne ilişkin olarak paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır." ifadesini kullandı. 

Kılıçdaroğluafet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24