CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerinden" değerlendirmesini yaptı.

17 Ağustos depreminin yıl dönümüne ilişkin olarak paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır." ifadesini kullandı.