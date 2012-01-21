-Kılıçdaroğlu: Af talebim olmadı İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Fezlekemle ilgili hiçbir af talebim söz konusu değil. Bağımsız mahkemelerde yargılanmak ve aklanmak istiyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevinde kalan Vanlı depremzedeleri ziyaret ederek, burada 5 çiftin nikah törenine katıldı. Evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim eden Kılıçdaroğlu, çiftlere çeyrek altın taktı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, ''Başbakan sizi Rick Perry'e benzetti ve (part-time kahramanlık olmaz) dedi. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' şeklindeki soru üzerine ''Salı günü yapacağımız grup toplantısında gerekli yanıtı vereceğim. Kimse merak etmesin. Hiçbir soru cevapsız kalmaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Hakkınızda hazırlanan fezlekeye gizli af çıktı. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' sorusunu ''Fezlekemle ilgili hiçbir af talebim söz konusu değil. Bağımsız mahkemelerde yargılanmak ve aklanmak istiyorum'' diye cevaplandırdı. İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında istenen hapis cezasıyla ilgili görüşleri de sorulan Kılıçdaroğlu, ''Ceza miktarı az. Bin yıl olsa daha mutlu olacağım. AKP'nin yargısı adalet dağıtmaz. Yargı baskı aracı olarak kullanılıyor'' şeklinde konuştu.