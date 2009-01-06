Kılıçdaroğlu adaylık için açık kapı bıraktı

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Benim herhangi bir talebim olmadı. Ancak partinin yetkili organları beni aday gösterirse karara saygı duyarım’ dedi



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yönünde bir isteği olmadığını, ancak partinin yetkili organları kendisini aday gösterirse buna saygı göstereceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, dün TBMM’de gazetecilerin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mısınız?” sorusunu üzerine, “Sizler haber yapıyorsunuz, sonra yaptığınız haberi bana soruyorsunuz. Bu konuda daha önce düşüncelerimi ifade ettim. Belediye başkanlığıyla ilgili talebim olmadığını ifade ettim. Ama biz bir partiyiz, partinin organları var. Organlar böyle bir karar alırsa, her partili gibi ben de o karara saygı gösteririm” dedi.



‘Gönlümün adayı Tekin’



Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bir televizyon kanalında kendisinin adaylığına yeşil ışık yaktığını anımsatan gazeteciye, “Programı ben de izledim. İki kişiden söz etti, benden ve il başkanımızdan. Benim de gönlümde yatan, umuyorum il başkanımız belediye başkan adayı olur ve ben de İstanbul Milletvekili olarak, İstanbul’a gidip, İstanbul il başkanımız için çalışırım” dedi.



‘Düello düellodur’



Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile “yeni bir karşılaşma” olup olmayacağı sorulunca, “Sayın Gökçek’in mal varlığını açıklamasını bekliyorum ki, ikinci dosyayı aralayalım.” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın ile Gökçek arasında bir “karşılaşma” olup olmayacağı sorusuna, “Düello düellodur. Kimsenin çekineceği, korkacağı bir şey yok. Demokratik bir ortamda, insanlar düşüncelerini özgürce dile getirmelidir. Bu tartışma sürecinin daha uygar olmasını isterim. Karayalçın ile bir araya gelir mi gelmez mi bilmiyorum” diye konuştu.





