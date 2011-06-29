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Politika

KILIÇDAROĞLU: ADAYLARI ÇİÇEK OLABİLİR TBMM (A.A)

29 Haziran 2011 18:21

-KILIÇDAROĞLU: ADAYLARI ÇİÇEK OLABİLİR TBMM (A.A) - 29.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile yaptığı görüşmede, Cemil Çiçek'in TBMM Başkanlığına aday gösterileceği izlenimi edindiğini söyledi. CHP grup yönetimi için seçim yapılan grup toplantısından sonra gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Geldiler, ziyaret ettiler, uzlaşma kültürünün gelişmesini istediler. O nedenle geldiklerini ifade ettiler. Meclis Başkanlığı için kendi gruplarında eğilim yoklaması yapılacağını söylediler'' dedi. Görüşmeden, büyük bir olasılıkla Çiçek'in aday gösterileceği izlenimi aldığını belirten Kılıçdaroğlu, Çiçek'in böyle bir açıklama yapmadığını, bunun kendisinin yorumu olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, ''Güzel bir sohbetimiz oldu'' dedi. Bir başka soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in görüşmede tutuklu milletvekillerinin durumunu ilgilendiren mevzuat konusunda bilgi verdiğini, AİHM'nin kararları ve Anayasa'nın 90. maddesine değindiğini kaydetti.

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