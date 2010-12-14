-KILIÇDAROĞLU: AÇIKLAMALAR TATMİN EDİCİ DEĞİL TBMM (A.A) - 13.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kayseri'deki yolsuzluk iddiasıyla ilgili açıklamasının tatmin edici bulmadığını'' söyledi. TBMM Genel Kurulundaki bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, Kılıçdaroğlu, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ''Kayseri'deki yolsuzluk'' iddiasına karşılık Erdoğan'ın açıklamalarının tatmin edici olup olmadığına'' ilişkin soru üzerine, ''konuşmanın tatmin edici olmadığını, iddialarına yanıt vermediğini'' söyledi. Kılıçdaroğlu, ''17 kişilik bir çetenin sözkonusu olduğunu'' öne sürerek, ''Hacı Ali Hamurcu'nun çete arasında çıkan özel bir uyuşmazlık nedeniyle ihbarda bulunduğunu'' savundu. ''Özel uyuşmazlığın'' sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu, daha sonra bu uyuşmazlığı CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun açıklayabileceğini, bu konudaki ayrıntılara girmek istemediğini kaydetti. Bütçe konuşması sırasında dile getirdiği iddiaları yineleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ''26 sayfalık ifadeden söz etmediğini'' söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Kayseri'deki Valilik, adliye ve belediye arasında şeytan üçgeni var. Bu arada tezgah dönüyor...'' dedi. Kılıçdaroğlu, Hamurcu'nun şu anda Silivri Cezaevinde olduğunu bildirerek, ''Sayın Başbakan hapiste olduğunu söyledi. Onu ben de biliyorum. Nerede hapiste? Silivri diyemiyor. Niye diyemiyorsun? Yani sen bunu yaparsan ben de seni Silivri'ye gönderirim...'' şeklinde konuştu. ''Konuşmanızda ben bir ucundan tuttum, çok büyük dediniz, uyuşmazlığın nedenini mi kastettiniz?'' sorusuna, Kılıçdaroğlu, ''Onun arkasında başka olaylar var. Onu daha sonra aktaracağız'' karşılığını verdi. ''Yıllardır süren bir rüşvet tezgahının sözkonusu olduğunu'' öne süren Kılıçdaroğlu, ''Başındaki kişiler belli, ifadeler belli. Ben Başbakan'dan ne istedim? Siz yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gitmek mi istiyorsunuz, bu olayı soruşturun. Biz de CHP Grubu olarak sizi destekleyeceğiz. Soruşturun diyoruz. Somut şeyler koyuyoruz ortaya. Kim nasıl kapattı? Rüşvet çetesi açığa çıkmalı'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''dosyanın diğer uçlarını da açacaklarını'' da bildirdi.