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Politika

KILIÇDAROĞLU, ACIGÖL'DE NEVŞEHİR (A.A)

05 Haziran 2011 18:18

-KILIÇDAROĞLU, ACIGÖL'DE NEVŞEHİR (A.A) - 05.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Aksaray mitinginin ardından miting için Kayseri'ye giderken, Acıgöl'de bir çay bahçesinde partililerle biraraya geldi. Kendisine ikram edilen çayı içen Kılıçdaroğlu, bir süre partililerin sorun ve isteklerini dinledi. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın ''Mazot ne olacak?'' demesi üzerine, ''Mazotun fiyatını 15 liraya çıkaracağım'' diyerek espri yaptı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin mutlu yaşamasını, kazanmasını, üretmesini istediğini belirterek, AK Parti'nin, Acıgöl'ün oyunu ''çantada keklik'' olarak gördüğünü ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, ''Ben Acıgöllüye güveniyorum, inanıyorum. Vekil adayınızı da getirdim. Sizin için çaba harcayacak, parlamentoda sizin haklarınızı savunacak. Ben onu size emanet ediyorum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri'ye gitmek üzere Acıgöl'den ayrıldı.

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