CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, ''Aç insan, ülke sorunu ile ilgilenmez'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz'da partisinin ilçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik beraberlik ve dayanışma yemeğine katıldı. Kılıçdaroğlu, Tatarköy yolu üzerinde bulunan Roidi'nin Harası'nda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, toplumun ortak sıkıntısının ülkenin kötüye gidişi olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Arkadaşlar insan aç iken ülke sorunları ile ilgilenmez. Önce açlığını gidermek ister sonra ülke sorunları ile ilgilenir. Siz sanıyor musunuz, AKP bu ülkedeki yoksulluk sorununu çözer. Çünkü, yoksul insanlara makarna, bulgur ve kömür dağıtarak onların oyunu alıyor. İnsanlar artık sadaka toplumu oldu. Sorgulamıyor. Kendisine makarna, bulgur ve kömür verenin aynı zamanda kendisini yoksul düşüren kişi haline getirdiğini artık düşünemeyecek duruma geldi. Ülkemizde yoksul sayısı ne kadar çok artarsa AKP'ye o kadar oy çıkar. Bu durumda iyileştirir mi? İyileştirmez tabii.

Ben İstanbul'da belediye başkan adayı olduğum zaman bunu çok iyi gördüm. İnsanlar artık en ufak bir şeyi bile sorgulamayacak hale gelmiş. Demokrasilerde sonuca gitmek için sorgulamak lazım. Şu an emekliye yüzde 1.83 zam yapıldı. Ülkemizde 9 milyon emekli var. Aileleri ile 16 milyon tek başına iktidar yapar.''

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdi.

Geceye, CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış, CHP Kırklareli İl Başkanı İhsan Kazan ve partililer katıldı.