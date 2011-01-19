Kılıçdaroğlu ABD'ye gezi planlıyor...

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şubat veya veya mart aylarında ABD gezisi planladığı, başta Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk olmak üzere kurmaylarının takvimi üzerinde kafa yordukları öğrenildi.



CHP yöneticilerinin, bu çerçevede gelecek ay Türkiye'ye gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'un, Kılıçdaroğlu'yla görüşüp görüşmeyeceğini değerlendirdikleri öğrenildi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kılıçdaroğlu'nun olası ABD gezisinde, üniversite ziyaretleri, Türk dernekleriyle buluşma, think-thank kuruluşlarıyla temas ve ABD üst düzey yöneticileriyle görüşmeler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Kılıçdaroğlu'nun, temasları sırasında CHP politikaları konusunda muhataplarına bilgi vereceği öğrenildi.





'İCAZET' ÇEKİNCESİNİ PAYLAŞTI



Kılıçdaroğlu'nun ziyaretle ilgili çekincesini ise yakın çevresine şöyle anlattığı bildirildi: Dünyayı tanımak, gidişatı yerinde görmek istiyorum. Bu nedenle vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu AB ülkelerine öncelik veriyoruz. ABD önemli bir ülke. Ancak seçim öncesi gerçekleşecek geziye ilişkin 'icazet almaya gitti' yorumları yapılması olasılığını da göz önünde tutmak gerekir.





Yüzde 35'lik bir ivme yakalandı



CHP Genel Merkezi'ne ulaşan bir ankete göre AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı 6'ya inmiş durumda. PR-NET Araştırma Şirketi'nce yapılan Ocak 2011 tarihli ankette, AK Parti'nin oyları yüzde 38.8 olarak belirlendi. CHP yüzde 33.9, MHP ise yüzde 17.2 oy oranında görülüyor. 'Yüz yüze' gerçekleştirilen araştırmada, 15 ilde bin 985 seçmenle görüşüldü. Deneklere 'Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Alınan cevaplar doğrultusunda 'kararsızlar ve oy kullanmayacaklar' dağıtıldığında ortaya çıkan oy oranları şöyle:



Anketin sipariş olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise şu değerlendirmeyi yaptı: AKP yüzde 40 bandının altında. CHP'nin ise yüzde 35'lere yaklaşan bir ivme yakaladığı ortada.





