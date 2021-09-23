Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül'ün adaylığı bize iletildi; herkes kendi adayını çıkarınca, biz de doğal olarak kendi adayımızı çıkardık

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık için Abdullah Gül'ün isminin kendilerine geldiğini söylerken, "Diğer siyasi partiler de kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarınca, biz de doğal olarak kendi adayımızı çıkardık" dedi.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ikinci bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu, 2018 seçimlerinde yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu, kendilerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışından birilerinden, Gül'ün adaylığı konusunu teklif ettiğini ve bunu konuştuklarını söylerken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişik çevrelerden Sayın Abdullah Gül'ün adaylığı bize iletildi. Ama Abdullah Gül'den değil yalnız. Acaba farklı bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir miyiz diye... Tabii diğer siyasi partiler de kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarınca, biz de doğal olarak kendi adayımızı çıkardık."

Karamollaoğlu: Abdullah Gül teklifimi Kılıçdaroğlu hemen kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da geçen aylarda Medyascope TV'de Ruşen Çakır'ın konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor."