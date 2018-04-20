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Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül, şimdilik adaylarımız arasında değil

"Arka kapı diplomasisi zaten sürüyordu"

20 Nisan 2018 11:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü seçimlerde aday göstermeyeceklerine ilişkin bir soruya, "Şimdilk böyle bir durum yok" diyerek yanıt verdi. CHP lideri adaylar hakkında, “İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” dedi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden notlar aktardığı "Aday olmayı düşünmüyor" başlıklı (20 Nisan 2018) yazısından bir kısım şöyle:

CHP Lideri’nin seçim kararıyla ilgili analizlerini dinledikten sonra kendisine herkesin aklındaki soruları yönelttim. “Siz aday olacak mısınız” diye başladım. Bu soruya yanıt vermedi. 

Bizde cevabı almak için sorulacak soru bitmez. Peşi sıra “Peki CHP’nin aklında somutlaşmış Cumhurbaşkanı aday adayı ismi ya da isimleri var mı” sorusuyla devam ettim. “Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” karşılığını verdi. 

Peki bu isimler arasında Abdullah Gül var mıydı? Kılıçdaroğlu “Şimdilik yok” dedi. 

Biraz iddialı olacak ama görüşmemizin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili akışından yola çıkarak “Kılıçdaroğlu aday olmayacak” diyebilirim. 

İttifak olacak mı?

Muhalefet açısından bir başka hayati soru “İttifak olacak mı” sorusuydu. Kılıçdaroğlu, 22 Nisan Pazartesi günü Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğini söyledi. Karamollaoğlu’nun Gül’ü ikna etmek için bir süredir çaba gösterdiğini hatırlatmakta yarar var. 

Kılıçdaroğlu, sözlerini “Baskın seçim beklediğimizden bizim ekipler ilkeler bildirgesini büyük ölçüde tamamlamıştı. Arka kapı diplomasisi zaten sürüyordu. Sayın Akşener’le de görüşebiliriz, sonuçta Saadet Partisi de, İYİ Parti de, biz de ‘ilkeler ışığında bir ittifak’ı savunuyoruz. Ortak milletvekili listesi hazırlamaya karşıyız. Zaten ittifak da herkesin kendi listesi ile ittifak çatısı altında seçime girmesini mümkün kılıyor. Tek adam rejimine karşı, demokrasiden, Cumhuriyet’ten yana ülkenin ve Cumhuriyet’in geleceği için ittifak mümkün” diye sürdürdü. 

Kılıçdaroğlu, parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde herkesin kendi adayı ile seçimlere gireceğini söyledi. Ancak, genel seçimler için oluşturulacak bir ittifakın Cumhurbaşkanlığı için de geçerli olma ihtimalini sorduğumda kapıyı kapatmamayı tercih etti.

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