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Ekonomi

'Kılıçdaroğlu, ABD'den ucuz gaz getirsin kullanalım'

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin dünyanın en pahalı doğalgazını kullandığı eleştirisini Bakan Yıldız yanıtladı

04 Nisan 2012 15:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'pahalı gaz' eleştirisini yanıtlayan Enerji Bakanı Yıldız, "Eğer Kılıçdaroğlu bize ABD'den ucuz gaz getiriyorsa almayı taahhüt ediyorum" dedi.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin dünyanın en pahalı doğalgazını kullandığı eleştirisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan yanıt geldi.
 
Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun son doğalgaz zammının ardından yaptığı değerlendirmelerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
 
"Elimizdeki veriler bizim Avrupa'daki en ucuz doğalgazı kullandığımızı gösteriyor" diyen Yıldız, sadece ABD'deki fiyatların daha düşük olduğunu söyledi.
 
Elindeki tabloları CHP Lideri'ne de göndereceğini belirten Enerji Bakanı, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu bize ABD'den ucuz gaz getiriyorsa kendilerine o ucuz gazı alacağımızı ve bunu kullanacağımızı taahhüt edeceğimizi söylüyorum. Getiremezse kamuoyunu aldatmaktan dolayı da kalkıp açıklamalarını yapsın ve 'ben mahcup oldum' demesini bekliyorum" diye konuştu.
 
Doğalgaza 1 Nisan'dan itibaren yüzde 19'a yakın zam yapılmıştı.

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Taner YıldızCHPdoğalgaz

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