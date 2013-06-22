CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AB ile efelenerek sorun çözülmez. Akılla, mantıkla sorun çözülür. Devlet adamına yakışan, aklı ve mantığı kullanmasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti. Açılışa katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafla bir lokantada öğle yemeği yedi.

Yemekten ayrılırken gazetecilere ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, esnafın sorunları olduğunu, onları dillendirdiklerini ve çözüm istediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, AB sürecinde gelinen noktaya ilişkin sorusu üzerine de Türkiye'nin dış politikasının iyi yönetilmediğini öne sürdü. Türkiye'nin bütün komşularıyla sorun yaşadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"AB ile efelenerek sorun çözülmez. Akılla, mantıkla sorun çözülür. Devlet adamına yakışan, aklı ve mantığı kullanmasıdır. Devlet adamına yakışan, ülkesinin çıkarlarını savunmaktır. Devlet adamları, 'ben asarım, ben keserim, istediğimi yaparım' diye yola çıkmazlar. Bugün geldiğimiz nokta, bu zihniyet tarafından ülkenin yönetildiği gerçeğidir. Bizim bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Biz uzun yıllar Türkiye'nin çağdaşlaşması, modernleşmesi için çaba harcayan bir ülkeyiz. Biz yönünü Batı'ya, uygar dünyaya çevirmiş bir ülkeyiz. Ülkeyi, bu rayın üzerinden alıp başka bir rayın üzerine oturtmak, herkesle kavgalı olmak doğru değildir. Bu Dışişleri Bakanı daha önce de ifade etmiştim, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır. Ülkeyi, dış politikayı iyi yönetemiyor. Maalesef Sayın Başbakan, bu Dışişleri Bakanı'nın söylemleri çerçevesinde politika oluşturuyor ve bu politika Türkiye'ye zarar veriyor."