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Politika

KILIÇDAROĞLU AA GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK'Ü KABUL ETTİ ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 22:51

-KILIÇDAROĞLU AA GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK'Ü KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ü kabul etti. Öztürk, makamdaki kabulde, Kılıçdaroğlu'na Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu, 17 Mayıs 1994 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğoltay'ın düzenlediği basın toplantısı sırasında çekilen fotoğrafını hediye etti.  Fotoğrafın kendisine hediye edilmesinden büyük memnuniyet duyan Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı'nın geniş arşivinin önemine dikkati çekerek, teşekkür etti.  Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Öztürk, daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ı da ziyaret etti. 

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