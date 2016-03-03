Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı belirledi

35. Olağan Kurultay'ın ardından Merkez Yürütme Kurumu'nu (MYK) yenileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'A Takımı' olarak nitelendirilen başdanışmanlığına da 15 ismi görevlendirdi.12'si yeni olan başdanışmanların arasında eski Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın oğlu akademisyen Yusuf Işık, eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu gibi isimler yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 16-17 Ocak'ta gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'ın ardından Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) yenileyen Kılıçdaroğlu, başdanışmanlığını yapan isimlerde de değişikliğe gitti.

Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı' olarak nitelendirilen başdanışmanlığı için, aralarında eski bakanlar ve mevcut milletvekillerinin de bulunduğu 12 yeni ismi görevlendirdi.

15 kişiden oluşan bu kadroda, eski danışmanlar İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile Cemil Erhan ve Recep Cengiz yerini korudu.

Cemil Erhan doğu illerindeki örgütlenmeden, Recep Cengiz genel başkanın sosyal medya işlerinden, Erdoğan Toprak ise iş dünyasının yanı sıra danışmanların koordinasyonundan sorumlu olacak.

12'si yeni olan başdanışmanlar arasında eski Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın oğlu akademisyen Yusuf Işık ile eski Kültür Bakanı İstemihan Talay da bulunuyor. Işık ekonomiden sorumlu, Talay ise siyaset alanında Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak.

Bekaroğlu'na yeni görev

Kılıçdaroğlu, bir önceki MYK'sında yer alan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nu da parlamentoyla ilişkilerden sorumlu başdanışman atadı. Bekaroğlu, kurultay sonrasıParti Meclisi'ne seçilememişti.

Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği bir diğer isim de daha önce de basın danışmanlığını yapan gazeteci Veli Özdemir. Özdemir ile beraber yine başdanışman olarak atanan Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, eski Ankaragücü Kulübü Başkanlarından Cengiz Topel Yıldırım da parti nezdinde yapılacak tüm çalışmalardan sorumlu olacak. Bu isimler, genel başkanın tüm saha çalışmalarını yürütecek.

Kılıçdaroğlu bu kapsamda, daha önce farklı alanlarda danışmanlık yapan Ali Arif Özzeybek'i, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu başdanışman olarak görevlendirirken, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı enerji, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nu da tarım alanında başdanışman olarak atadı.

Aytuğ Atıcı da danışman kadrosunda



Bir süre önce TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun danışmanlığını da yapan eski PM üyesi Ekrem Kerem Oktay da Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ve iş çevrelerinden sorumlu başdanışmanı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun görev verdiği bir diğer isim ise akademisyen Fatih Gürsul. Gürsul, Kılıçdaroğlu'na eğitim teknolojileri alanında başdanışmanlık yapacak.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da başdanışmanlık görevine getirilen milletvekilleri arasında yer alıyor. Atıcı, parti içi eğitimden sorumlu olacak.