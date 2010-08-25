-KILIÇDAROĞLU: 89 RAPORUNUN ARKASINDAYIZ BİNGÖL (A.A) - 25.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sonuna kadar 89 raporunun arkasındayız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bingöl'de, PTT Kavşağında düzenlenen mitingde, çocukluğunun bu topraklarda geçtiğini, buraların huzurlu, insanların kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu söyledi. Zaman içinde bazı şeylerin değiştiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Ama yeniden bir şey yapacağız, Bingöl'ü ayağa kaldıracağız. Yeniden kardeşliği hakim kılacağız. Halkın iktidarını kuracağız'' diye konuştu. Bingöl'ün yanlış ekonomi politikaları nedeniyle göç veren bir kent haline geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimsenin doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek istemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim barajının indirilmesinden yana olduğunu, ancak iktidarın buna destek vermediğini ifade etti. Doğu ve Güneydoğu bölgesine ilişkin yeni bir rapor hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, ''30 yıldır kardeş kanı dökülüyor'' diye konuştu. Terör sorununun yalnızca askeri tedbirlerle çözülemeyeceğini, sosyal, kültürel ve ekonomik yönü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu sorunu doğru tespitler koyarak siyaset kurumunun çözebileceğini söyledi. Herkesin etnik kimliğine ve inancına saygılı olduklarını, ''kan kanla yıkanmaz'' dediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, devletin kin gütmemesi gerektiğini, topluma barış ve huzur getirecek önlemleri hayata geçirmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Anayasa değişiklikleriyle yargının siyasallaştırılmak istendiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Aydın Menderes'i, Deniz Gezmiş'i idam eden siyasi mahkemelerdi, bu ülkenin siyasi mahkemelerden kurtulması lazım'' dedi. -ÜSLUP- Bu sırada miting meydanını dolduranlar arasında en ön sıralarda bulunan bir kişi, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, ''Ben partili değilim, provokatör de değilim ama bir ülkenin Başbakanına karşı üslubunuzu değiştirmelisiniz'' dedi. Bu kişi daha sonra meydandan ayrıldı. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, hiçbir zaman hiç kimseyi aşağılayan ifadeler kullanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Ama bir Başbakan da şunu yapmamalı bence, isteğim şudur, bir Başbakan 'şerefsiz' lafını ağzına almamalıdır. 'Ananı da al git' lafını ağzına almamalıdır. Siyasette üslup çok önemlidir, doğrudur bunu bana hatırlattığınız için de çok teşekkür ederim ama benim üslubum yumuşaktır'' diye konuştu. Konuşmasında CHP iktidarında yeni bir anayasa sözü de veren Kılıçdaroğlu, bu anayasa ile hak ve özgürlüklerin genişleyeceğini, YÖK'ün ve dokunulmazlıkların kalkacağını anlattı. -FAİLİ MEÇHULLER- Bu bölgenin faili meçhullerin yaşandığı bir bölge olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, düşüncesi ne olursa olsun bir insanı öldürmenin suç olduğunu vurguladı. Faili meçhullerin aydınlatılmasına yönelik TBMM'deki girişimlerinin, hükümetin destek vermemesi nedeniyle hayata geçirilemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bir insanın ölümünü araştırmak neden hükümeti rahatsız ediyor? Bir insanın düşüncesini beğenmiyor olabilirsiniz ama ona saygı göstermek zorundasınız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, meydanda konuşmasına başlamadan hemen önce, miting için bariyerlerle ayrılan alanın arkasında toplanan bir grup, ''Bingöl CHP'ye mezar olacak'', ''Başbakan Tayyip, kahrolsun CHP'' şeklinde sloganlar attı. Grup, Kılıçdaroğlu'nun konuşması boyunca protestosuna devam etti, bunun üzerine Kılıçdaroğlu, konuşmasını, ''İleride bizleri protesto edenler var. Onlara da buradan sevgi saygı gönderiyorum. Çünkü biz özgürlükten yanayız. Herkesin düşüncesini özgürce dile getirmesinden yanayız'' diye tamamladı. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yaptığı meydanda asılı olan ''Kardeş Kemal'' anlamına gelen, ''Bra Kemal'' yazılı afiş dikkati çekti. -33 ERİN ŞEHİT OLDUĞU YERE ZİYARET- Kılıçdaroğlu, Elazığ'dan Bingöl'e gelirken, 1993'de 33 erin şehit olduğu yeri ziyaret etti. Burada yapılan anıtın tadilatta olduğunu gören Kılıçdaroğlu, bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin sorusu üzerine, ''O dönem de silahların sustuğu bir dönemdi, fakat 33 askerimiz ailelerine giderken burada şehit edildi. Umuyorum bir daha böyle benzer olaylar yaşanmaz, Türkiye barışı ve huzuru istiyor'' dedi.