Kılıçdaroğlu 81 il başkanına konuştu: Yenikapı'ya Erdoğan için gitmedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla Çanakkale’de toplantı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına Yenikapı’daki mitingde sıraladığı 12 maddeyi herkese anlatmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, Yenikapı Mitingi’ne ilişkin olarak da “CHP Yenikapı’da olmasaydı dünya mitingi bu kadar ciddiye almazdı. Miting dünyada bu kadar yankı bulmazdı. Biz oraya AKP’ye destek için değil, demokrasi adına duruş sergilemek için gittik” dedi.

Doğan Haber Ajansından (DHA) Burak Gezen'in haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Sizlerle gurur duyuyorum"

“Çok ciddi bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hep beraber demokrasimizi güçlendirmek zenginleştirmek ve çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için çaba harcadık. 15 Temmuz’dan sonra il ve ilçe başkanlarımızın, kadın ve gençlik örgütlerimizin, darbeye karşı çok açık net bir tutum takınmaları her şeyden önce genel başkanınız olarak beni son derece mutlu etmiştir. Sizlerle gurur duyuyorum. Önemli bir badireyi atlattık. Bizim asıl sorumluluğumuz bundan sonra başlıyor. Geçmişi şöyle veya böyle eleştirebiliriz. Geçmişle ilgili düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Ama geçmişten çok gelecek için ne yapmalıyız? Nasıl bir gelecek hedeflediğimizi milletimize anlatmalıyız. Vatandaşın önüne çok açık ve net iki bildirge koyduk, iki manifesto. Birincisi Taksim manifestosu. Türkiye siyasetiyle ilgisi olan herkes ‘Türkiye’de neler oluyor?’ diye düşünen herkes dünyada Taksim Manifestosu’nu okudu. Yenikapı’da okuduğumuz 12 maddelik manifesto. Geleceği nasıl görmemiz gerektiğini ve bütün siyasi partilerin belli konularda neyi düşünmesi gerekiyor, bunu ortaya koyduk. Eğer siyaset kurumu Türkiye’de güçlü ortak bir payda oluşturmazsa gelecek açısından bu siyaset kurumu umut vermez. Aynı hatalar tekrar edilirse bedelini millet ödüyor.

"Kahvede, lokantada, caddede, parkta"

"Kimseyi suçlamadan, eleştirilmeden, her bir maddesi yüzde 100 doğru olan bir manifestoyu vatandaşa kahvede, lokantada, caddede, parkta anlatın. Amaç demokrasimizi daha da güçlendirmek. Bu ülkede hepimiz barış içerisinde kardeşçe, birlikte yaşayacağız. Farklı görüşlerimiz olabilir. Farklı inançlarımız olabilir. Farklı kimliklerimiz olabilir. Farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Ama biz kimliklere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygı göstererek bütün vatandaşlarımızı demokrasi bağlamında bir arada tutacağız. Anlatacağımız ilk konu, camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmez. Siyasette özeleştiriden kaçınmayacağız.

"‘Bu ülkeyi bu noktaya nasıl getirdik?’, oturup bunun özeleştirisini yapacağız. Geçmişi iyi analiz edeceksiniz, aynı hataya bir daha toplumu düşürmeyeceksiniz, tarihi tekerrür ettirmeyeceksiniz. Elin oğlu Mars’a araç gönderiyor, biz 21’inci yüzyılda darbeyle uğraşıyoruz. Darbelerden çok çektik, Türkiye 10 yıl geriye gitmiştir. Ne darbe, ne dikta tam demokrasiyi sonuna kadar savunacağız”

Toplantı 6 saat sürdü

Kılıçdaroğlu’nun 6 saat süren toplantıda Yenikapı Mitingi’ne ilişkin de “CHP Yenikapı’da olmasaydı dünya mitingi bu kadar ciddiye almazdı. Miting dünyada bu kadar yankı bulmazdı. Biz oraya AKP’ye destek için değil, demokrasi adına duruş sergilemek için gittik” dedi.

CHP Lideri, mitinge katılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın dışında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de kendisini aradığını söyledi.