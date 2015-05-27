Kılıçdaroğlu: 7 Haziran'da 276 milletvekili istiyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşa seslenerek, "Sizden 4 yıl için yetki için 7 Haziran'da 276 milletvekili istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen Lüleburgaz mitinginde halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün vali arkadaşlarıma sesleniyorum: Sanmayın ki bu düzen böyle gidecek. 8 Haziran yeni bir başlangıçtır. İktidarın oyu aşama aşama düşüyor. Bu yüzden bir telaş içindeler. Sahte anketler yayınlıyorlar. Ne yaparsanız yapın halkın iktidarını engelleyemezsiniz.

Siz sürekli ayçiçeği ekersiniz. Bu çiçeğin özelliği sürekli aydnlığa bakmasıdır. Tıpkı ayçiçeği gibi Trakya insanı da sürekli aydınlığa bakıyor. Davutoğlu, Erdoğan'a; Kılıçdaroğlu halka çalışır.

"Kadınların sorunlarını çözecek olan parti CHP'dir’

Savaş meydanında kazanan zaferler, ekonomide kazanılmadığı sürece ülke kazanamaz. Bağımsızlığı elde ettiğinde kadınlarda okuma yazma oranı binde 8'di. İnsanlar okuyup öğrensinler diye mektepleri kurdu; Türkiye'yi uygar bir ülke haline getirdi. Mustafa Kemal Atatürk, batılılardan önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi. O yüzden buradan tüm kadınlarımıza sesleniyorum: Sizin sorunlarınızı çözecek olan parti CHP'dir.

‘Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi...’

Yol yapmayan hükümet yok. Çıkmışlar 'biz yol yaptık' diyorlar. 17 milyon yoksulumuz var, onların derdini çözdün mü? 6 milyon işsiz var, onların sorununu çözdün mü? Öğretmenler atama bekliyor. Yazık günah değil mi bu çocuklarımıza? Ben onlara söz verdim. CHP iktidarında, Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız.

‘Yoksulluğu bitireceğiz’

Ben 13 yıl için değil, 4 yıl için yetki istiyorum. Bu güzel vatanda yoksulluğu bitireceğim. 17 milyon yoksulumuza en az

lira yatıracağız. Benim inancıma, aldığım terbiyeye göre sağ elin verdiğini sol el görmez. Kimsenin yoksulluğunu kimsenin gözüne sokmayacağız.

‘Propaganda yapıyorlar’

CHP iktidarında temmuz ayında ilk ikramiyenizi alacaksınız. CHP sadece bir kez bayramda ikramiye verecekmiş. Böyle bir propaganda yapıyorlar, buna inanmayın. Bağkur emeklilere ikramiye vermeyecekler diye de propaganda yaıyorlar. Milletvekilleri dışındaki tüm emekliler bu ikramiyeleri alacak.