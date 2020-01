Kılıçdaroğlu: 4 yıl içinde terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi anne eline kına yakarak askere gönderdiği çocuğunu güler yüzle karşılamak istemez. Gönderiyor ama huzursuz, gönderiyor ama korkuyor, 'evime ya bayrak asarlarsa ya çocuğum şehit olursa ne olur.' Ben size söz veriyorum anneler, 4 yıl içerisinde Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmazsam siyaseti bırakacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangına ilişkin, "Yurda kim izin verdi, hangi koşullarda izin verildi, yangın merdivenine açılan kapılar niye açılmadı? O çocukların günahını kimler çekecek, acısını kimler çekecek? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz şuanda. Hepsi masum bu çocukların." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonunda partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, anneler ve babaların çocuklarını daha iyi okusun, daha iyi bir dünyayı yaşasın, bilgisi, birikimi olsun diye okula gönderdiğine dikkati çekerek, "Daha rahat iş bulsun, yüzde yüz kocasına mahkum olmasın diye okula gönderirler. Eli ekmek tutsun ve o da çalışsın, o da mücadele etsin, hayatın bir parçası olsun diye okula gönderirler. Eğer yurt yoksa herhangi bir yurda gönderirler." diye konuştu.

"Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz"

Adana'da anneler ve babaların yüreklerine ateş düştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir yangın sonucunda çocuklar kaybedildi. Yurda kim izin verdi, hangi koşullarda izin verildi, yangın merdivenine açılan kapılar niye açılmadı? O çocukların günahını kimler çekecek, acısını kimler çekecek? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz şuanda. Hepsi masum bu çocukların. Anneler ve babalar çocuklarını getirdiler, yurda teslim ettiler. Sormamız gereken ilk soru şu; bu çocukları yurda getirmek için neden Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir yurt kurmadı. Orada bir yurt vardı yıkıldı, neden yeni bir yurt yapmadı? O anneler ve babalar güven içinde çocuklarını neden bu yurda, devletin kuracağı bir yurda getirip teslim edebilirlerdi. Böyle bir imkan onlara sağlanmadı. Eğer bir ülkede hükümet varsa eğer bir ülkede hükümet kendi halkının, kendi çocuklarının sorunlarını çözecekse 14 yıldır yurt sorunu neden çözülmez bu ülkede? Ben söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak söz veriyorum. Bir yılda, fazla değil 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz. Her anne ve babanın, güven içinde oğlunu, kızını teslim edebileceği bir yurt yapacağız. Bütün imkanları olacak. Sıcak suyu olacak, soğuk suyu olacak, yangın merdiveni olacak, kapılar açılacak, her türlü imkan sağlanacak. Anne ve baba, çocuğunu yurda teslim ederken gözleri arkada kalmayacak. Bunu yaptığımız zaman bu ülkenin insanlarına hizmet etmiş oluruz. Maalesef, üzülerek ifade edeyim, bu yerine gelmiş değil."

"Eksik CHP iktidarı"

Kılıçdaroğlu, Sivas'ın kadım bir kent olduğunu, Selçuklulardan beri İpekyolu üzerinde bulunduğunu, tarihin başkenti olan Sivas'ın bir dönem sanayinin de başkenti olduğunu bildirdi.

Kentin son 20-25 yıldır ise sürekli kan kaybettiğine ve Sivas'ın milletvekili sayısının sürekli düştüğüne işaret eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neden, nüfus azalıyor. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Hiç kimse annesinin, babasının, atalarının mezarlarının olduğu yerden ayrılıp başka yere gitmek istemez. Herkes doğduğu yerde, büyüdüğü yerde kazanmak ister, çoluk çocuk sahibi olmak ister. Neden göç ediyoruz? İş bulamadığımız için. Peki, sosyal devlette iş alanı yaratacak olan kim? Hükümetlerin izleyeceği ekonomi ve sosyal politikalar. Eğer bu politikalar işsizliğe yol açıyorsa, kırsaldan göç akınına yol açıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sivaslı kardeşlerime şunu söylemek ve sormak da isterim. Nüfusunuz azalıyor, fabrikalar azalıyor, gençler büyük kentlere gidiyor, Sivaslı bu politikaları izleyenlere oy vermeye devam ediyor. Sonra da Sivaslı dönüp bana ağlıyor; 'Bizim fabrikamız yok, bizim turistik alanlarımız var, turistimiz yok, bizim coğrafyamız büyük ama tarımımız batmak üzere, biz geçinemiyoruz.' Ne yapacağız? Sivaslı kardeşlerime soruyorum. Koca bir fabrika duruyor orada, işçiler çalışıyordu orada. O işçilere kim sahip çıktı, biz sahip çıktık. Fabrika kapandı, ne oldu işçiler, her biri Türkiye'nin bir tarafına dağıldı. Ekmek peşinde koşuyorlar, fabrika çalışabilir mi? Elbette çalışır, üretim yapabilir mi? Elbette yapabilir. İşçi bulunur mu? Elbette bulunur. Mühendisi olur mu? Elbette olur? Eksik ne? Eksik CHP iktidarı. CHP iktidarı olursa bunların hepsi olur. Neden? İnsana değer veriyor. İnsana değer vereceğiz, alın terine değer vereceğiz, üretime değer vereceğiz."

"Nasıl oluyor da su daha pahalı süt daha ucuz"

Toplantı öncesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini, tarım ve hayvancılığı konuştuklarını aktaran Kılıçdaroğlu, 1 litre sütün, 1 bardak çaydan ucuz olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, bir litre sütü elde etmek için hayvanın bulunması, beslenmesi, bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Sütü alacaksınız, onu içilebilecek hale getireceksiniz, kaynatacaksınız bir maliyeti var. Allah'ın verdiği su, kaynaktan alacaksınız şişeleyip müşteriye vereceksiniz. Nasıl oluyor da su daha pahalı süt daha ucuz. Nasıl oluyor da bir bardak çay, bir litre sudan daha pahalı oluyor. Hep beraber düşünmemiz lazım." dedi.

Yeteri kadar teşvik olmadığını ve verilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin aklına bundan 20 yıl önce Türkiye'nin et, saman, mercimek, nohut ve kuru fasulye ithal edeceğinin gelmediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, bunların tamamının ithal edildiğini ve köylerin boşaldığına değinerek, "Nereye gitti bu köylü kardeşlerimiz? Büyük kentlerin varoşlarına gittiler, hepsi iş ve ekmek peşinde koşturuyorlar." diye konuştu.

Köylerde koyun ve sürülerin olduğunu, çoban bulunamadığını, bu sorunların hepsinin çözülebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi cebini değil, siyasetçi halkı düşünecek. Siyasetçi kendisini ve çocuklarını değil, halkın kendisini ve bütün gençleri düşünecek." görüşüne yer verdi.

"Evet biz düzeltiriz"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ayağa kalkması ve yeniden üretmesi gerektiğine değinerek, şunları söyledi:

"Üreten Türkiye saygın Türkiye'dir, güçlü Türkiye'dir. Üretmeden eğer başkalarının ürettiğini tüketirseniz bir gün gelir onların egemenliği altına girersiniz. Hepimizin bu konuda dikkatli olması lazım. Bizim bir konuda daha dikkati olmamız gerekiyor, algılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Aklımıza ve vicdanımıza sormamız gerekiyor. Bunun için şunu söylüyorum, kendinize sorun, çevrenize sorun, deyin ki Türkiye'nin Suriye, Irak, Mısır, Libya, Filistin, Avrupa Birliği, İran ve Rusya ile ilişkilerini kim düzeltir. Hayatında CHP'ye oy vermemiş vatandaş bile der ki bunları ancak CHP düzeltir. Evet biz düzeltiriz. Çünkü biz kendi ülkemizde de barışı ve huzuru savunuyoruz, dünyada da barışı ve huzuru savunuyoruz."

"CHP iktidarda gelirse

siyasi ahlak kanunu çıkartacak"

Seçimler sırasında Merkez Türkiye Projesi'ni açıkladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu projeyle Türkiye'nin dünyanın merkezi olacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Karadeniz ile Akdeniz'in buluşturulması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'ya niye sanayi gelmiyor, Anadolu'nun kültürü zengin, sanatı ve kültürü neden burada yüceltmiyoruz. İş alanlarını neden büyütmüyoruz, katma değeri yüksek ürünü neden Anadolu'da üretmiyoruz, ne eksiğimiz var. İnsan eksiğimiz mi, toprak eksiğimiz mi, deniz, su eksiğimiz mi, temiz hava eksiğimiz mi var? Hayır. Ne eksiğimiz var? Namuslu siyasetçi eksikliğimiz var. Her mesleğin bir ahlakı vardır, ahlaki kuralları Türkiye'de olmayan tek alan vardır, o da siyaset. O yüzden söyledik CHP iktidara gelirse ilk 4 ay içerisinde çıkaracağı bir numaralı kanun, siyasi ahlak kanunu olacak. Artık üç kağıtçıların siyasette yerinin olmaması lazım, temiz insanların siyasete girmesi lazım. Kim size gelip din üzerinden siyaset yapıyorsa bilin ki dine en büyük kötülüğü o yapıyordur. Kim gelip size ırk üzerinden siyaset yapıyorsa, bilin ki en büyük kötülüğü o yapıyordur. Kim gelip size yaşam tarzınız üzerinden siyaset yapıyorsa bilin ki bu ülkeye en büyük kötülüğü o yapıyordur. Biz insanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık kabul ediyoruz, bizim başımızın üstündedir diyoruz. Kimliği, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, siyasetçi olarak, CHP olarak insana böyle bakıyoruz. İnsanın çocuğu işsizse onun kimliğine mi, yaşam tarzına mı, inancına mı bakacaksın? Hayır. Çocuğu işsizse çocuğuna iş bulacaksın, siyasetçinin konusu budur. Fabrika açacaksın, yeni istihdam alanları yaratacaksın. Üreticiyi destekleyeceksin, et, nohut, mercimek ithal etmeyeceksin, ihraç edeceksin. İki Trakya büyüklüğünde alan Türkiye'de son 10 yıldır ekilmiyor. Niye ekilmiyor, her şey dışarıdan geliyor. Mısır, fasulye, mercimek, ayçiçeği ekecek toprağımız mı yok? Hayvancılık yapacak meramız mı yok? Hepsi var, planla, akılla ve bilgiyle bunların hepsini yapabiliriz."

Bir evde işsiz varsa o evde huzur olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, anne ve babanın çocuğunun iş sahibi olmasını beklediğini kaydetti.

İşsiz sayısının 8 milyona yakın olduğuna dikkati çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, her dört üniversite öğrencisinden birinin işsiz olduğuna işaret ederek, "Ankara'daki beylere sorun, onların çocukları işsiz mi? Onların çocukları askere gidiyor mu? Onların çocukları şehit oluyor mu? Onların çocukları Suriye'ye gidiyor mu? Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu 'hadi oğlum askere, hadi oğlum Suriye'ye, hadi oğlum işsiz kal' sırtını sıvazla, eline ekmek bile verme, iş verme." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyaseti bırakırım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi düşünenlere, verdiği sözün arkasında duranlara destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Seçimlerde söz verdik dedik ki, asgari ücret net bin 500 lira olacak. 'Yapamazsınız' dediler. Bugün bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net bin 500 liradır, demek ki oluyor. Hiçbir belediyemiz de iflas etmedi, demek ki oluyor. Üstelik bin 500 liradan fazla, ben en az bin 500 lira diyorum. Aile sigortası büyük kentlerden başlayarak, belediyelerde aile sigortasını da uyguluyoruz. Nerede bir yoksul ev varsa geliri olmayan ev varsa orada kadının banka hesabına her ay para yatırılıyor, onun yoksulluğu teşhir edilmiyor, sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Kadın gidiyor aylığını çekiyor, gidip harcamasını yapıyor. Demek ki bunlar uygulanabiliyor. Kim yaptı, biz yapıyoruz. Sizden isteğim sizi düşünen, halkı düşünen, yaşlısı, genci ayrım yapmadan bu ülkeye huzuru getirecek olan, huzuru vaat eden bir partiye gelin destek verin. Bütün annelere ve bütün kadınlara sesleniyorum, bir ülkenin huzurunu görmek istiyorsanız kadının yüzüne bakacaksınız. Kadının yüzü gülüyorsa bilin ki o memlekette huzur ve bereket vardır. Kadının yüzü gülmüyorsa o memlekette huzursuzluk vardır, o memlekette sorun var demektir. Hangi anne eline kına yakarak askere gönderdiği çocuğunu güler yüzle karşılamak istemez. Gönderiyor ama huzursuz, gönderiyor ama korkuyor, 'evime ya bayrak asarlarsa ya çocuğum şehit olursa ne olur.' Ben size söz veriyorum anneler, 4 yıl içerisinde Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmazsam siyaseti bırakacağım."

Bir memleketin kinle, öfkeyle ve kavgayla yönetilmeyeceğini bildiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, memleketin bilgi, ahlak ve tecrübeyle yönetilebileceğini belirtti.

Bilgi ve ahlakla yönetilmeyen memlekette huzurun sağlanamayacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülke güvenle yönetilir, güvenliği sağlayamıyorsanız olmaz. Kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla devleti yönetmeye kalkarsanız o ülkede huzuru sağlayamazsınız. Biz çok şey istemiyoruz, kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz." dedi.

Görüşü ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun her vatandaşa güler yüzle selam vermek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, ayrılık ve gayrılığı bir tarafa bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Gül, ziyaret anısına Kılıçdaroğlu'na üzerinde Selçuklu kartalı motifi bulunan plaket hediye etti.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.