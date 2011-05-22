-KILIÇDAROĞLU: "YOLSUZLUĞU BU BAKANLAR MI YAPTI" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Allah aşkına şu komediye bakın, Başbakan çıkıyor diyor ki; 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı. Ben o yüzden milletvekilliği listelerine almadım.' Ben o bakanların isimlerini açıklıyorum. O bakanların hepsi çıkıp koro halinde bana saldırıyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Büyükçekmece Ramada Otel'de sanayici ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada sanayici ve iş adamlarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin projelerini anlattı. Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Allah aşkına şu komediye bakın, Başbakan çıkıyor diyor ki; 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı. Ben o yüzden milletvekilliği listelerine almadım.' Ben o bakanların isimlerini açıklıyorum. 'Bu bakanlar mı yaptı?' diyorum. Çıksın bu bakanlar konuşsun 'biz yolsuzluk yapmadık' diye. Sayın Başbakanı eleştirsinler diye ve o bakanların hepsi çıkıp koro halinde bana saldırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Sizi suçlayan ben değilim. Sizin kabine arkadaşınız, Sizin başbakanınız sizi suçluyor, yolsuzluk yaptılar diye. Ben isterdim ki toplumdan ortak bir tepki çıksın, köşe yazarlarından ortak bir tepki çıksın. Niye demiyorsunuz: 'Sayın Başbakan kusura bakma ben yolsuzluk yapmadım. Listede yer almadım, ama yolsuzluk yapmadım. Çocuklarımın yüzüne ben nasıl bakacağım.' Ama onu demediler.'' Kılıçdaroğlu, kayıt dışı ekonomiyi kayda almanın bir sabır işi olduğunu, ceza uygulamalarıyla bu işin çözülemeyeceğini ifade etti. İnsanların teşvik edilmesi, bir kültür oluşturulması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Bunları kayda alacaksınız. Elbette bu işin cezası da olacak. Ama sadece ceza ile ben ekonomiyi düzeltirim, sadece ceza ile ben iş verenleri yola getiririm derseniz hata yaparsınız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kurumların yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Sanayici ekonominin kamu görevlisidir. Kendini aşmıştır o. Artık o ekonomiyi düşünüyordur. Nasıl yaşayacağız, nasıl rekabet edeceğiz onu düşünüyordur. Doyasıyla biz, altyapısı sağlam, geleceğe güvenle bakan, rekabet edebilen, yeniliklere açık yeni köklü firmalara ihtiyacımız var. Bunun altyapısını oluşturacağız. Hedefimiz bu. Bütün kadrolarımız buna açık. 13 Haziran'da biz bunu bekliyoruz. Yeni bir anlayış, yeni bir kültür. Kimseyi ürkütmeden, kimseye 'sen bunu niye dedin' demeden, 'sen neden şikayetini dile getirdin' demeden, 'oy vermeden sana 2 tane vergici göndereceğim' demeden herkesi kucaklayan yeni bir anlayışla yola çıktık.'' -''HALK BANKASINI KOBİ BANKASI HALİNE GETİRECEĞİZ'' Sahadan geldikleri için sesinin kısık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Ama bu kısıklık, sanmayın ki Recep Bey'den. Bu kısıklık, halktan'' dedi. Bugün burada üçüncü bölge sanayici ve iş adamlarıyla birlikte olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerin, ülkelerin ekonomisi açısından önemli özellikleri olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerin ekonomik krize dayanıklı olduğunu, kısa zamanda kendini toparlayabildiğini, üretim yaptığını, istihdam sağladığını kaydetti. Türkiye'de istihdamın üçte ikisinin KOBİ'ler aracılığıyla sağlandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''KOBİ'ler, sanki bu sistem için cezalandırılıyor, aynı şey sanayiciler için de geçerli. Yurt dışında ucuz ve kalitesiz ithalata prim verilmiş olması, Türkiye'de üretimin önündeki en büyük engellerden birisidir. Yeni bir istihdam, yeni bir üretim politikası geliştirmemiz lazım. Merkez Bankasının bunları dikkate alarak, para politikasını oluşturması lazım. Büyüme ve istihdam politikası olmadığı için Merkez Bankası, sadece para politikalıyla bunları çözmeye çalışıyor. İkinci önemli nokta, KOBİ'ler için, Halk Bankasını KOBİ Bankası haline getireceğiz, bunu bir KOBİ Bankasına dönüştüreceğiz.'' Kılıçdaroğlu, KOBİ'lere sıfır faizli kredi vaat ederek, ''Sıfır faizli kredi vermemizin nedeni şu: Devlet, vergisini zamanında toplayacak. Sıfır faizli kredi alacağı için götürüp vergisini ödeyebilecek. Sosyal Güvenlik primleri zamanında ödenecek. Böylelikle prim borçları azalacak. Kayıt dışı istihdam varsa bu, büyük ölçüde önlenmiş olacak. Faizler düşecek. Hani derler ya 'bir taşla iki kuş vurmak'. Biz projemizle beş kuşu birden vuracağız'' diye konuştu. İstihdam üzerindeki vergilerin çok yüksek olduğunu, bunu aşamalı olarak indireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özellikle asgari ücret üzerindeki vergiyi yüzde 1'e kadar indireceğiz, sıfır yapmayacağız. Kurumsallaşmayı teşvik edeceğiz, kurumsallaşma olmalı çünkü kurumsallaşmanın olduğu yerde, geleceğe dair umutlar beslenmiş olacak ve daha sağlıklı bir ekonomi ortaya çıkacak. Bu nedenle birleştirmeyi özendireceğiz, birleştirmeler varsa bunları, vergilerin dışında tutacağız. Kurumlar Vergisini de KOBİ'ler için yüzde 10'na indireceğiz. Böylelikle sizler, kendi içinizde rahatlamış olacaksınız.'' Kılıçdaroğlu, enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu maliyetlerle sağlıklı bir rekabet ortamını uluslararası alanda sağlamanın çok zor olduğunu belirterek, elektrik faturalarındaki TRT payını da kaldıracaklarını bildirdi. CHP'nin projelerinden bahseden Kılıçdaroğlu, bu projeleri alanında uzman kişilerle aylarca çalışarak hazırladıklarını vurguladı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ekonomideki kırılganlığı ortadan kaldıracaklarını vurguladı. -''KİMSENİN TELEFONU DİNLENMEYECEK'' Öte yandan, Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'deki CHP seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Burada seçim otobüsünün üzerinden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, seçim bürosunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Anadolu'yu karış karış gezdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, fırsat buldukça İstanbul'a geldiğini, buraya ayrı bir önem verdiğini kaydetti. Günde en az 16 saat çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Yeni bir CHP Halk Partisi; ülkenin sorunlarıyla ilgilenen yeni CHP; geleceği düşünen, geleceği aydınlatan bir CHP; artık ülkede barışın, kardeşliğin egemen olması için çaba gösteren bir CHP. Yeni bir anlayışla yola çıktık, desteğinizi bekliyoruz'' diye konuştu. Anadolu'da ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Açlık, yoksulluk, işsizlik var. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil. Sorunları iyi değerlendirip çözeceğiz. Yeni bir Türkiye'yi, mutlu huzurlu bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Her sorunla mücadele edeceğiz. Demokrasiyi ve özgürlüğü getireceğiz, kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Yasa dışı bulguları ele alarak siyaset yapmayacağız, siyasette ahlakı egemen kılacağız. 'Siyaset halka hizmet etme sanatıdır, siyaset cebini doldurma sanatı değildir' diyeceğiz. Temiz siyaseti getireceğiz.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçedeki AK Parti seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti.