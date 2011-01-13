-KILIÇDAROĞLU: "YERLERİNE YENİ ARKADAŞLAR GELİR" SAKARYA (A.A) - 13.01.2011 - Barış Gündoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ayağa kalkmasını, üretmesini ve sanayileşmesini istediklerini belirterek, ''Biz insanımızı seviyoruz, insanımızın üretmesini istiyoruz, fabrikaların bacalarının tütmesini istiyoruz, Anadolu kaplanlarının yeniden ayağa kalkmasını istiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Sakarya programı kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Birlik üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, mahalle kültüründe önemli bir yere sahip olan esnafın art arda açılan alışveriş merkezleri ile ''bitme noktasına geldiğini'' söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında esnafa birleşerek süpermarketler kurmasını önerdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu esnafla dalga geçmektir. Esnaf buna gerekli tepkiyi göstermeli'' diye konuştu. Esnafın devlete yük olmadığını, vergi vererek, iş alanı yaratarak büyümeye katkı sağladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, esnaftan olumsuzluklara karşı daha fazla seslerini yükseltmelerini istedi. Meclis'te yeni bir af kanununun görüşüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, ''2002'den bu yana 4 kez af kanunu çıkardılar. İyi işleyen bir ekonomide af olmaz. Niye af çıkarılıyor? Çünkü ekonomiyi iyi yönetemiyorlar. Şimdi yine af ile ilgili bir yasa görüşülüyor. Tamamı 12 madde olan bu yasa bir de baktık 216 madde oldu. Böyle olmaz. 12 maddeyi getirsinler bir günde geçirelim ama 12 maddenin arkasına 216 madde eklerseniz o tehlikeye girer'' dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarın 9 senedir işsizlik sorununu çözemediğini, 10, 11. yılda da bu sorunun çözülmeyeceğini savunarak, bunun hükümetin orta vadeli mali planında açıkça belli olduğunu ifade etti. Hükümetin Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Borcumuz 400 milyar lirayı aştı. Hiçbir hükümet bu kadar borçlanma yapmadı. 30 milyar dolarlık da özelleştirme yaptılar. Siz özelleştirmeyi neden yaparsınız? Borcunuz bitsin diye ama borcunuz artıyor. Kim bunun hesabını verecek, nasıl oluyor bu düzen? Bu düzen böyle gider mi? Onun için, biz insanımızı seviyoruz, insanımızın üretmesini istiyoruz, fabrikaların bacalarının tütmesini istiyoruz, Anadolu kaplanlarının yeniden ayağa kalkmasını istiyoruz. Türkiye'nin ayağa kalkmasını istiyoruz, Türkiye'nin üretmesini istiyoruz, sanayileşmesini istiyoruz.'' -''EN İYİ KADROLAR BİZDE'' Kılıçdaroğlu, en az oy aldıkları illerden biri olan Sakarya'nın aynı zamanda ekonomik sıkıntıları en ağır yaşayan illerin de başında geldiğini belirtti. Ülkenin sağlıklı yöneltilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Biz yönetmekte kararlıyız, yönetmekte ısrarlıyız. En iyi kadrolar bizde. Hiç endişe etmeyin. Bu ülke nasıl kalkınır, nasıl büyür, bu ülkede kardeş kavgası nasıl biter biz biliyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin sorunlarının fazla ancak çözülemeyecek durumda olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Akılla mantıkla bizim sorunlarımızın tamamı çözülür. Elin oğlu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz? Biz işadamlarımıza, sanayicimize güveneceğiz, esnafımıza, sanatkarımıza güveneceğiz. Hepsinin gelir elde etmesini sağlayacağız. Zenginlik halka doğru olacak, halk zenginleşecek. Halkın zenginleşmediği bir yerde sağlıklı demokrasi olmaz, kardeş kavgası bitmez, hırsızlık yolsuzluk bitmez. CHP olarak biz sizin sorunlarınızı çözmeye talibiz. Biz sorunları çözmeye talibiz, nasıl çözüleceğini biliyoruz. Diyorlar ya 'Siz kaynak bulabilir misiniz?' diye. Kaynak var arkadaşlar. Kim demiş bu ülkede kaynak yok diye. Öyle etrafınıza bir bakın, yapılan savurganlıklara bir bakın, bu ülke dünyanın en varlıklı ülkelerinden birisi. Kaynak var yerinde ve zamanında kullanırsanız. Bir liralık malı 5 liraya almazsanız, 100 liralık işi 1 liraya yaptırmazsanız, birilerine kaynak aktarmazsınız bu ülkede kaynak var.'' Birlik Başkanı Hasan Alişan da esnafın sorunlarına ilişkin konuştu. -ESNAFI ZİYARET ETTİ- Kılıçdaroğlu, daha sonra Çark Caddesinde bir süre yürüyerek esnafla sohbet etti. Yürüyüşü sırasında tekerlekli sandalyeli bir kişi Kılıçdaroğlu'ndan iş istedi. Kılıçdaroğlu, caddedeki Merkez Taksi Durağını da ziyaret ederek buradaki taksicilerle bir süre sohbet etti. Parti otobüsüne kadar kalabalık nedeniyle güçlükle yürüyen Kılıçdaroğlu, cadde sonundaki otobüsün üzerinden kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye'nin sorunlarını bildiğini, sorunların çözümü için destek istediğini söyledi. CHP lideri, daha sonra Adapazarı Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyaretinde fabrikanın yöneticilerince brifing verilen Kılıçdaroğlu'na fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aya tarafından plaket verildi. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin sonunda fabrikanın anı defterini de imzaladı. Anı defterine ilk imzanın 1953'te Celal Bayar tarafından atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. -SORULARI YANITLADI- Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısına ilişkin sorusu üzerine tasarıyı görmediğini, gazetelerden okuduğunu, konuyla ilgili çalışmaları yaptıklarını, görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanı'nın istifasının sorulması üzerine de ''İstifa edebilirler, görevlerinden ayrılmış olabilirler. Yerine yeni arkadaşlar gelir'' dedi. Ankara İl Başkanlığına Tarık Şengül'ün atanıp atanmayacağına ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, buna CHP Merkez Yönetim Kurulunun karar vereceğini bildirdi. Bir gazetecinin Sakarya'nın deprem bölgesi olduğunu ancak hala prefabrik yapıların bulunduğunu belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: ''Rahmetli Bülent Ecevit zamanında deprem vergileri çıkarıldı. Amaç deprem yaralarını bir an önce sarmaktı ama bunlar deprem vergilerini esas vergiye dönüştürdü ama yine de yaralar sarılmadı. Adapazarılılar bunu biliyorlar. Ben Adapazarılı kardeşlerime şunu sormak istiyorum; sizin yaralarınızı sarmadılar AKP'ye oy verdiniz. Hadi onlar sarmadılar demek ki önümüzdeki sandıkta inanıyorum ki Adapazarılılar bunun hesabını soracaklardır. Yaralarını kim sarmak istiyorsa onu iktidar yapsınlar, yaralar nasıl sarılır görürler.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra fabrikada incelemelerde bulundu, işçilerle fotoğraf çektirdi.