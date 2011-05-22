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Politika

KILIÇDAROĞLU: "YASA DIŞI BULGULARLA SİYASET YAPMAK DOĞRU DEĞİL" İSTANBUL (A.A)

22 Mayıs 2011 14:13

-KILIÇDAROĞLU: "YASA DIŞI BULGULARLA SİYASET YAPMAK DOĞRU DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internette yayımlanan bazı görüntülerin ardından MHP'deki istifalara ilişkin, ''Yasa dışı bulgularla siyaset yapmak doğru değildir, ahlaki bulmuyorum' dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece Kaya Ramada Otel'de sanayici ve işadamları ile kahvaltıda bir araya geldi.  Otelden ayrılırken bir gazetecinin, ''MHP'de yaşanan kaset istifalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Yasa dışı bulgularla siyaset yapmak doğru değildir, ahlaki bulmuyorum'' karşılığını verdi.

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