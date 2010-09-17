-KILIÇDAROĞLU: "YALAN HABERLER ALEYHİNE DAVA AÇACAĞIZ" ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel'de havalimanında VIP'den geçirilmediği ve üzerinin arandığı yönündeki haberlerin yalan olduğu ve bu haberleri yazan gazeteler ve yayımlayan televizyon kanallarına dava açacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Brüksel dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Brüksel'de havalimanında VIP'den geçirilmediği ve üzerinin arandığı'' yönündeki haberlerin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, beraberindeki gazetecilerin VIP'den geçme şansı olmadığı için onlarla beraber çıktığını söyledi. ''VIP'den geçmek gibi tasası olmadığını'' ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onun dışındaki haberlerin tamamı yalan. Üzülerek söylüyorum, haberi yazanlar gazeteci olamazlar. Çünkü yanımızdaki gazeteciler bile şaşırdılar 'böyle yalan haber nasıl oluyor' diye. Arkadaşlarıma talimat verdim, o yalan haberleri yazan gazeteler ve onları haber yapan televizyon kanalları aleyhine dava açacağız'' diye konuştu. Artık Türkiye'de kimsenin yalan haber yazma özgürlüğünün bulunmadığını söylemek gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisini en acımasız şekilde eleştirenlere bile saygılı olduğunu, ancak yalan haber yazmanın artık 21. yüzyıl Türkiyesi'nde doğru olmadığını kaydetti. ''Hiç kimse aşağılık bir haberin arkasına saklanmamalı. Yalan haberin arkasına saklanmamalı'' diyen Kılıçdaroğlu, yalan haber yazmanın, üretmenin, bu haberi doğruymuş gibi kamuoyuna aktarmanın en azından okuyucuya saygısızlık olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Yalan haber yazanların ve üretenlerin hepsinin teşhir edeceklerini'' belirterek, ''Yalan haber yazanlar gazeteci olamaz, gazeteci ahlakına sahip değildirler. O nedenle o yalan söyleyenleri teşhir etmek benim görevim olacaktır ve ben bunu yapacağım'' ifadelerini kullandı.