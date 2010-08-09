-KILIÇDAROĞLU "VİLLARIN İÇİNİ" MERAK ETTİ ILGIN (A.A) - 09.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey sen Üsküdar'da havuzlu villa yaptırdın. 1 tane değil, 5 tane. Etrafını neden çift duvarlarla ördürdün? Milletten niye korkuyorsun? Mübarek Çin Seddi yapıyor. Recep Bey istirham ediyorum, O villaları medyaya, millete açsana... Bir bakalım onların içinde ne var?'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ilgın'da vatandaşlara hitap etti. Siyasette düzgün bir sayfa açacaklarını ve bu millete hizmet edeceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, tek amacının millete hizmet etmek olduğunu belirtti. ''Millet, esnaf, işçi, çiftçi ve emekli hayatından memnun mu'' diye soran ve ''hayır'' yanıtını alan Kılıçdaroğlu, ''Peki bu düzende kim hayatından memnun? Esnafı, işçisi, köylüsü, emeklisi memnun değil. Bu düzenden Recep Bey ve yandaşları mı memnun? Siz 'evet' dedikçe Ankara'dan Recep Bey duyuyor ve ezberi bozuluyor. Size söz veriyorum uykuları kaçacak'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiyi aşağıladığını, hor gördüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Çiftçiye 'ananı da al git' diyor. Bir başbakan bunu söylüyorsa bize düşen bir şey var, anamızı, bacımızı, kardeşimizi, komşumuzu alacağız bizi hor gören Recep Bey'e sandıkta dersini vereceğiz. 'Fakir fukara, garip gureba, din iman' diyordu ama bir baktık ki köşeyi dönmüşler. Din iman eyvallah, başımızın üstüne, fakir fukara başımızın üstüne... Peki millet fakirleşiyor sen zenginleşiyorsun. Bu milletin haline dönüp bakıyor musun? Bir Anayasa getiriyorlar. Kimin derdini çözüyor? Esnafın, köylünün, emeklinin derdini çözen bir madde var mı? Ama kul hakkı yiyenlerin yargıdan kaçması için bir düzenleme var. Peki siz buna 'evet' diyecek misiniz? Eğer biz güçlü olursak, bölünmezsek yenemeyeceğimiz güç yok. Şurada bir pankart görüyorum. '6 kilo buğday 1 litre mazota, 8 kilo arpa 1 litre mazota, 30 kilo pancar 1 litre mazota eşit onun için 'hayır' diyorum' yazıyor. Anayasa'ya değil, AKP'ye de 'hayır' diyeceğiz.'' -''BU MİLLETİN KEMAL'İYİM''- Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın sadece çiftçileri hor görmediğini memurları da hor gördüğünü iddia ederek, şöyle devam etti: ''Sözde benimle alay edecek. 'Memur Kemal efendi' diyor. Ben işçiyim, memurum, çiftçiyim ben bu milletin Kemal'iyim Recep Bey. Bize 'Aynaya baksın' demiş. Sözünü tuttum aynaya baktım, o aynada emekli, memur, esnaf, işçi, çiftçi Kemal'i gördüm. Ben soruyorum sen aynaya bakacak mısın, aynaya bakmaya yüzün var mı? Aynaya baktığı zaman kimleri görecek? Kalpazanları, ihaleye fesat karıştıranları, hayali ihracatçıları, işçiyi, çiftçiyi memuru hor görenleri görecek. Onlar halkın adamları olmazlar. Onlar siyasete yırtık ayakkabı ile katılıp köşeyi dönenlerdir. Recep Bey sen Üsküdar'da havuzlu villa yaptırdın. 1 tane değil, 5 tane. Etrafını neden çift duvarlarla ördürdün? Milletten niye korkuyorsun? Mübarek Çin Seddi yapıyor. Recep Bey istirham ediyorum O villaları medyaya, millete açsana. Bir bakalım onların içinde ne var? Acaba onları kaça mal ettin? Bunları yaparken o parayı nereden buldun?'' Daha sonra Doğanhisar ilçesine geçerek burada da halka hitap eden Kılıçdaroğlu, bu ilçeye ilk kez geldiğini ve son derece mutlu olduğunu söyledi. ''Başbakan Kemal'' sloganlarına ''Recep Bey'in deyimiyle bu memur, emekli, işçi, esnaf, çiftçi kardeşiniz buraya inşallah başbakan olarak gelecektir'' diye karşılık veren Kılıçdaroğlu, hayatında hiç kimseyi hor görmediğini söyledi. -''O TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİ YAKASINA ASACAĞIM''- Birilerinin inançları ve birilerinin de etnik kimliği sömürdüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, buna izin vermeyeceklerini, Allah ile kul arasına girmeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi. Vatandaşın sorunlarıyla ilgileneceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey, 'Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir kural yoktur' dedi. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bir anne baba çocuğunu niye okula gönderir? Daha iyi iş bulsun, daha iyi imkanlara kavuşsun, yeri zamanı geldiğinde bizim de yanımızda olsun diye okula gönderir. Çocuk üniversiteyi bitirdi, işsiz. Ama Recep Bey böyle diyor. Gözünü sevdiğimin Recep Bey'i herkesin çocuğu sizinkiyle aynı imkanlara mı sahip? O yüzden Başbakan'ı size havale ediyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın Mart 2004'te gazeteci Murat Çelik'le yaptığı röportajda ''Aldığım aylıkla geçinemiyorum, emekli aylığı da düşük o yüzden şirket kurmak zorunda kaldım'' dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başbakan o koltukta otururken ilk kez şirket kurmuştur. Diyorsa ki 'şirket kurmadım' o Ticaret Sicili Gazetesi'ni yakasına asacağım. 10 bin lira alıyor. 10 bin lirayla geçinemiyor. Taksi, dolmuş, uçak, helikopter parası vermiyor. Çocukları ABD'de okudu, onları da bir iş adamı karşıladı. Eğim masrafı da yok. Sen 10 bin lira alıyorsun, hiçbir masrafın yok, geçinemiyorsun. Peki burada Doğanhisar'da 500-600 lira alan bir adam nasıl geçiniyor? Ankara'da ben gövdeyi silkeliyorum, siz de burada dallarını silkeleyin. Hani sen yırtık ayakkabı ile siyasete girmiştin? Ben de siyasete girmeden önce çalışıyordum. Sayın Başbakan'dan iki kat fazla maaş alıyordum. Benim aldığım para belli, mal varlığım belli. Senin aldığın para belli, mal varlığın belli değil. Kul hakkı yemeyen adam hesap vermekten korkar mı? ''