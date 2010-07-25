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Politika

KILIÇDAROĞLU "TEK UMUDUM HALK" SARIOĞLAN (A.A)

25 Temmuz 2010 02:06

-KILIÇDAROĞLU "TEK UMUDUM HALK" SARIOĞLAN (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Tek bir umudum var. O da halktır. Halkla beraber iktidara yürüyoruz'' dedi.  Kılıçdaroğlu, yurt gezileri kapsamında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Karaözü beldesinde düzenlenen Şahruh Kültür Festivali'ne katıldı.  Festival alanına gelişinde havai fişeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, buradaki vatandaşlara ''Beraber müreffeh Türkiye'yi inşa edeceğiz'' diye seslendi. Türkiye'nin sağlıklı yönetilmediğini, tüm kesimlerin mutsuz olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bu düzenden Recep bey ve yandaşları mutlu. Biz herkesin mutlu olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz'' dedi.  Vatandaşlara ''12 Eylülde AKP'nin baskıcı Anayasasına hepinizi 'evet' demeye davet ediyorum'' diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşların ''hayır'' diye tepki göstermeleri üzerine, ''Sizleri yürekten kutluyorum. İşte bilinçli vatandaş, bilinçli seçmen'' karşılığını verdi.  Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında, beldedeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün restore edilmesi ve yüksekokul kurulması sözünü de verdi.  Vatandaşlardan kendisine gösterdiği ilgi için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, ''Tek bir umudum var. O da halktır. Halkla beraber iktidara yürüyoruz'' dedi.  Bu arada Kılıçdaroğlu'nu taşıyan parti otobüsü beldeden ayrılırken bir düğün evinin önünde davetlilerce durduruldu. Damat ve bazı davetliler, otobüse gelerek Kılıçdaroğlu'yla bir süre sohbet ettiler. Kılıçdaroğlu, genç çifte mutluluklar diledi.

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