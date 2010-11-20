-KILIÇDAROĞLU: "SORUNLARI ÇÖZMEK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR" HİLVAN (A.A) - 20.11.2010 - Barış Gündoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin sorunların çözüm adresi CHP'dir. Var olan sorunları çözmek bizim boynumuzun borcudur'' dedi. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmaya, ''Bize 'Sivas'ın ötesine gidemiyor' diyorlardı, geldik Hilvan'dayız. Bayramınız kutlu olsun'' diyerek başladı. Siyasete girerken halk için çalışacakları, açlığı, yoksulluğu, sefaleti bitirme sözünü verdiklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Özgür, bağımsız Türkiye'yi beraber kuracağız. Herkesi kucaklayacağız. Etnik kimliği ne olursa olsun onu alıp yücelteceğiz. Size yüreğimi, dostluğumu getirdim. Umudum sizsiniz. Türkiye'nin kurtuluşu sizin elinizde. İnşallah beraber halkın iktidarını kuracağız. Türkiye'de sorunların çözüm adresi CHP'dir. Var olan sorunları çözmek bizim boynumuzun borcudur.''