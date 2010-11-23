-KILIÇDAROĞLU: "SOĞUK SAVAŞIN CEPHE ÜLKESİ OLUR" TBMM (A.A) - 23.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, füze kalkanı sisteminin Türkiye'de kurulmasıyla, yeni soğuk savaşın cephe ülkesinin Türkiye olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, şöyle konuştu: ''Füze kalkanı için gazetelerde manşetler; neredeymiş bu başarılar, Türkiye her istediğini elde etmiş, Türkiye olmasaymış NATO'nun onuru bile kırılabilirmiş... Türkiye güçlü bir ülke, NATO için de öyle. Ama sizin söylemleriniz ile bu laflar arasında hiçbir bağlantı yok. Dışişleri Bakanı, füze kalkanı konusu görüşülürken, 'Biz çevremizdeki hiçbir komşumuzdan tehdit algılaması içinde değiliz. NATO'ya dönük de bir tehdit oluşturduğu kanaatinde değiliz' diyor. Allah aşkına füze kalkanı sisteminin Türkiye'de ne işi var o zaman, niye getiriyorsunuz? Getirdin kalkanı kuracaksın, nerede kaldı sıfır sorun? Sorunun olmadığı yerde böyle bir önleme gerek var mı? Demek ki sen halka doğruları söylemiyorsun. Bir Dışişleri Bakanı'na yakışır mı? Füze kalkanı sistemini buraya kuracaksın, yeni soğuk savaşın cephe ülkesi Türkiye olacak. Başbakan, 'Muhalefetin bu konuda yeterli bilgisi yok' demiş. Niye Meclisi toplamıyorsun, toplarsın bilgi verirsin. Onların yeterli bilgisi yok, onlar halen gerçeği göremediler. Irak'ta da aynı şeyi yaptılar. Ortadoğu'nun eş başkanı değil miydi Sayın Başbakan, yüz binlerce Müslüman kadına tecavüz edilirken, milyonlarca Müslüman öldürülürken burada sesi soluğu çıkmıyordu. Bütün Türkiye, dünya, İran da biliyor; bu İran için kuruldu. İran, Pakistan, Kuzey Kore, Çin bizim düşmanımız değil, peki bu füze savunma sistemini niye biz kendi ülkemizde kuruyoruz? Amaç İran'ın nükleer sistemini kontrol etmek. Bunu korkudan söyleyemiyorlar, biz söylüyoruz. Başbakan, 'Özellikle topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa, zaten kesinlikle bu bize verilmeli, aksi takdirde böyle bir şeyin kabulü mümkün değil' Sevsinler senin celallenmeni. Sayın Başbakan çark etmiş durumda. Bu sistemde, Anadolu halkının cebinden kaç lira çıkacağını bilen yok.'' -''EVLERE ŞENLİK BİR BAKANIMIZ VAR''- Kılıçdaroğlu, yarın Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak, ''eli öpülesi'' öğretmenlerin gününü kutladı. İktidarın öğretmenlere verilmesi gereken desteği hiç vermediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmen sayısının her yıl giderek arttığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlere de şöyle seslendi: ''Sizi seviyoruz. Siz, ülkemizin aydınlığısınız. Siz, elinizde meşale toplumu ileriye taşıyan önderlersiniz. Sizi aç ve açıkta bırakmayacağız. Verdiğimiz aylıkla sizi ikinci işe mahkum ettirmeyeceğiz. Bütün mesainizi öğrencilerinize ve okulunuza vereceksiniz. Çünkü, siz mesainizi okula, öğrenciye verdikçe Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşma yolu daha da kısalacaktır. Siz bizim gücümüz, beynimiz olacaksınız. Bir Milli Eğitim Bakanımız var, evlere şenlik. Milli Eğitim Bakanlığının iç denetim raporu var. Raporda diyor ki 133 bin 317 öğretmen açığı var. Grup Başkanvekilimiz Muharrem İnce soruyor, kaç öğretmen açığımız var diye. Sayın Bakanın yanıtı: 76 bin 721 açığımız var. Rapora mı Bakana mı inanacağız? Öğretmen açığını bilmeyen bir Milli Eğitim Bakanı o Bakanlığı yönetebilir mi? Yönetemiyor. Yönetemediği için de Türkiye buradan kurtulamıyor.'' Başbakan Erdoğan'ın iktidara gelmeden önce atanamayan öğretmenlerin tümünü atayacaklarını söylediğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''İktidar oldu. Yaptı mı? Yapmadı. Bunların söylemleri ile eylemleri taban tabana zıt'' diye konuştu. Öğrenci başına harcamanın OECD ülkelerinde 6 bin 741, Türkiye'de ise bin 130 dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Eğitimin içinde bulunduğu dram budur'' ifadesini kullandı.