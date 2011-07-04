-KILIÇDAROĞLU: "SAYGIYLA KARŞILIYORUM" TBMM (A.A) - 04.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya yönelik imza toplama çalışmalarına ilişkin, ''İmza toplamalarını da vazgeçmelerini de saygıyla karşılıyorum. Demokrasilerde bunlar olur'' dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Muhalifler kurultay için imza toplamaktan vazgeçtiler. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna, ''Ben onları muhalif olarak görmüyorum. Onlar bizim partililerimiz. Saygıyla karşılıyorum. İmza toplamalarını da vazgeçmelerini de saygıyla karşılıyorum. Demokrasilerde bunlar olur'' yanıtını verdi. Bir başka gazetecinin, ''(Parti Meclisi kurultay kararı alsın) diyorlar'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Her görüşe saygılıyız'' dedi.