-KILIÇDAROĞLU: "ONLAR AYRIŞTIRIYOR, BEN BİRLEŞTİRECEĞİM" GİRESUN (A.A) - 17.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu başörtülü, bu pantolonlu, bu mantolu. Bunları bırakın. Onlar ayrıştırıyor, ben birleştireceğim. Bu ülkede her vatandaş kimliğiyle, inancıyla benim başımın üstündedir ve hepsine de saygı duyacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Giresun Osmanağa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'u ziyaret ettiğini anımsatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Başbakan güya burada bir köye gitmiş. Kabak kesiliyormuş, 'Kabak yemeği mi yapacaksınız?' demiş, vatandaş da 'O CHP zamanındaydı, biz şimdi kabağı hayvanlara yediriyoruz' demiş. Yani 'CHP zamanında biz mecburen kabak yerdik, şimdi kabak yemiyoruz' demiş. Biz mücveri severiz, kabak tatlısını da severiz ama ben o olayı araştırdım, öyle bir şey yok. Ülkede hayvan kalmadı ki vatandaş kabak yedirsin. Türkiye'nin gerçeklerinden, halkın gerçeklerinden bu kadar uzak, sadece ve sadece yandaşa çalışan bir siyasal iktidar. Bu millet eskiden üretirdi, alınteri dökerdi; sadece Türkiye'yi değil, Ortadoğu'yu beslerdi. Sen Başbakan oldun, ülkede hayvan kalmadı, dışardan hayvan ithal ediliyor, daha ne olsun? Sözde kendi kendine espri yapacak. Espri yapmak için yetenek olması lazım. Espri yapmak o kadar kolay değil.'' Kılıçdaroğlu, meydanda bulunan emeklilere ''hayatlarından memnun olup olmadıklarını'' sordu. Başbakan Erdoğan'ın ''Emeklilerin bir eli yağda, bir eli balda'' dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Millet mi doğruyu söylüyor, Recep Tayyip Erdoğan mı? Millet doğruyu söylüyor'' ifadesini kullandı. CHP iktidarında emeklilerin milli gelir artışından pay alacağını belirten Kılıçdaroğlu, 9 milyon emeklinin tamamının oyunu istediğini bildirdi. AK Parti'nin eskiden ''büyük düşünün'' şeklinde bir sloganı olduğunu, kendilerinin de bu slogan için ''büyük götürün'' dediklerini ve ardından AK Parti'nin sloganı değiştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Şimdi ne diyorlar, 'İstikrar sürsün Türkiye büyüsün.' Türkiye büyüdü mü, Giresun büyüdü mü? Recep Bey'e göre Giresun New York'u falan geçmiş. Zonguldak'a gitti, kendisinden önce kurulan üniversiteye, 'Yeni üniversite kurduk, hayırlı olsun' dedi. Dünyadan haberi yok. Bir de diyor ki, 'Sen doğruları söylemiyorsun.' Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Onun ezberini bozduk, kimyasını bozduk, şifresini de çözdük'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, miting öncesi arkadaşlarının kentte kapanan fabrikalar ve işletmelerin adının yer aldığı liste yaptığını belirterek, buraların isimlerini tek tek okudu. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyorlardı. Fabrikaların kapandığı yerde istikrar olur mu? Giresunlular düşünemezdi bu fabrikalar kapanacaktı diye ama hayaldi gerçek oldu. Büyümek bir tarafa, milletvekili sayınız da düştü. Beşti dörde düştü. Hayaldi gerçek oldu. Bir kentin nüfusu niye düşer? İş olsa, aş olsa, fabrika olsa niye gitsin buradakiler İstanbul'a, İstanbul'un varoşlarında hayat mücadelesi versin... Derdi siz çekiyorsunuz, sorunu siz çekiyorsunuz, sizin çocuklarınız çekiyor. Giresun'u ne hale getirdiler. Bir de oy istemeye geliyorlar. Kabakmış bilmem neymiş, sen kabağı bırak. İstanbul'a boğaz yaptıracakmış. Milletin boğazından aşağı lokma inmiyor.'' -''AKP GENEL MERKEZİNE BAĞLANAN HORTUMLARI KESECEĞİM''- Türkiye'de resmi rakamlara göre 12 milyon 715 bin yoksul olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu yoksulluğun sıkıntısını da en fazla evdeki kadınların çektiğini söyledi. ''Aile Sigortası'' projesiyle her yoksul ailede kadının banka hesabına ayda 600 lira yatıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, yoksulluğu tarihe gömeceklerini belirtti. Kendisinin bu projeden bahsettiğinde ''Sen bu parayı nereden bulacaksın'' dendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Size sözüm var, AKP Genel Merkezine bağlanan hortumları keseceğim. Senin yedi sülalen, yandaşların köşeyi döndü. Vatandaşa gelince mi bu parayı soruyorsun? Kullanmadığımız doğalgazın bedeli olarak İran'a 2 milyar 600 milyon dolar para ödedik. Kimin parası bu? Halkın parası'' diye konuştu. Giresunlu erkeklerden akşam evlerine giderken eşlerine birer pırlanta yüzük almalarını isteyen Kılıçdaroğlu, pırlanta yüzükte verginin sıfır olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Pırlanta yüzükte vergi sıfır, ne için biliyorsunuz değil mi? Pırlanta mağazasını benim oğlum açmadı. Kim açtı? Pırlanta mağazasını açtı, vergi sıfır oldu'' ifadesini kullandı. ''Bizi bölüştürüyorlar, ayrıştırıyorlar, sakın o tuzağa düşmeyelim'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu başörtülü, bu pantolonlu, bu mantolu. Bunları bırakın. Onlar ayrıştırıyor, ben birleştireceğim. Bu ülkede her vatandaş kimliğiyle, inancıyla benim başımın üstündedir ve hepsine de saygı duyacağım'' diye konuştu. Kentte son 10 yılda 9 bin 900 esnafın kepenk kapattığını, 15 bin kişinin de işini kaybettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Giresun büyüdü mü? Giresun büyümemiş mi? O zaman Giresunlulara bir görev düşüyor. 12 Haziran'da 'AKP'ye hayır' diyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında FİSKOBİRLİK'i yeniden yapılandıracaklarını, Karadeniz'de fındık borsasını kuracaklarını anlatarak, dünya fındık fiyatlarının da Karadeniz'den belirleneceğini söyledi. Gençlerle ilgili projelerinden de bahseden Kılıçdaroğlu, askerliği 15 aydan önce 9 aya, kademeli olarak da 6 aya indireceklerini bildirdi. Bu projeyi açıkladığında Başbakan Erdoğan'ın kendisine ''Memleketi kim savunacak'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Recep Tayyip Erdoğan merak etmesin. Biz yedi düvele karşı mücadele ettik, dişimizle, tırnağımızla, iman gücümüzle bu memleketi kurduk, bağımsızlığımızı ilan ettik. Kimseye minnet etmedik. Hiç meraklanmasın, oğlu 21 gün askerlik yaptığı zaman aklına gelmeyen soru, vatandaşın oğluna gelince aklına geliyor. Biz yeri gelirse dişimizle, tırnağımızla, iman gücümüzle 9 ay değil 9 yıl askerlik yaparız'' dedi. -YGS'DE ŞİFRE İDDİALARI- YGS'de şifre iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''1 milyon 700 bin çocuğumuzun umutları söndürülmedi mi? Şimdi kalkmış diyorlar ki şifre var, kopya yok. Kopya yoksa şifre niye var? O koltukta oturan adam, ar damarı var mı? Ar damarı olsa çoktan ayrılırdı. Niye ayrılmıyor o koltuktan? Arkasında ağabeyi var. Ağabeyinin adı ne? Recep Bey'i biliyorsunuz. Ar damarı çatlamış bir adam, 1 milyon 700 bin çocuğumuzun umudunu söndüren bir adam, hala utanmadan, hala sıkılmadan o koltukta oturuyor. Bir sınav yapmayı beceremeyen hükümet, ülkeyi sağlıklı yönetebilir mi?'' Kılıçdaroğlu, Giresun'daki üniversiteye rektör atanmadığını, ''yandaş aday olmadığı için atamanın yapılmadığını'' ileri sürdü. Başbakan Erdoğan'a televizyonda buluşma çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, Başbakan ile istediği televizyon kanalında buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın karşısına çıkamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Korkak adamdan usta olur mu? İstediğin kadar kork, seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim, maskeni indireceğim'' ifadesini kullandı. Başbakan'ın, Lüleburgaz'daki mitinginde kendi bakanlarının yolsuzluk yaptığını itiraf ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir Başbakan, kendi bakanlarının yolsuzluk yaptığını, yolsuzluk yaptığı için de onların milletvekilliği listesine girmediğini söyledi. Onların yolsuzluk yaptıkları için listelere konulmamasından memnun oldum. Yolsuzluk yapan bakan milletvekili olmadı ama köşeyi döndü, öyle mi diyeceğiz, hesabını sormayacak mıyız? Onun kullandığı ifadeye göre söylüyorum, sende zerre kadar onur varsa o yolsuzluk yapan bakanların isimlerini çık millete söyle'' diye konuştu.