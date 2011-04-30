-KILIÇDAROĞLU: "MAZOTUNUN LİTRESİNİ 1,5 LİRA YAPACAĞIZ" HATAY (A.A) - 30.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İktidara geldiklerinde, ilk 4 ay içinde yapacakları uygulamadan birisinin, çiftçinin mazotunun litresini 1,5 lira yapmak olacağını'' bildirdi. Kılıçdaroğlu, Hatay'da, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, alanda bunun bir grubun pankartına işaret ederek, ''Güzel bir pankart var, aklımıza gelmezdi ama 'Aç kurtlar partisinden kurtarın bizi' diyor. Vallahi bunların açlığı çok tehlikelidir. Bunların tokluk dönemi de çok tehlikeli, ye ye doymazlar bunlar'' dedi. Konuşmasında, çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, ''Hatay, aynı zamanda bir tarım kenti, bereketli bir ovası var. Amik ovası var, orada alın teri döken sabahın köründe tarlaya giden, traktörüyle süren, mücadele eden, toprağa karşı mücadele eden var. Gül gibi geçinen çiftçilerimiz var mı, çiftçiler hayatından memnun mu?'' diye sordu. ''Hayır'' cevabı alan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ama Recep Bey'e sorarsanız çiftçinin durumu çok iyi. Hele hele diyor ki 'neredeyse mazot bedava' diyor. Fiyatı çok düşük diyor öyle mi? Bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; 9 yılda hayatından memnunsan 12 Haziran'da git AKP'ye oy ver, eyvallah başımın üstünde ama diyorsan ki 'son 9 sene ürettiğim ürünün bedelini alamadım, icralık oldum, perişan oldum, borç batağına battım, geçinemiyorum, ektiğim ürünün bedelini yani alın terimin karşılığını alamıyorum' diyorsan önünde altı ok var, orada yiğit insanlar var, çalışan insanlar var, ülkeye hizmet etmek isteyen insanlar var. 12 Haziran'da sandığa git mührünü altı okun altına bas ve Türkiye'yi aydınlığa çıkar, senin de bir katkın olsun diyoruz. Hatay'dan sesleniyorum; Türkiye'deki bütün çiftçi kardeşlerim duysun, iktidara geldiğimizde ilk 4 ay içinde yapacağımız uygulamadan birisi, çiftçinin mazotunun litresini 1,5 lira yapmak olacak.'' -''ÇİFTÇİ PERİŞAN OLDU''- Kılıçdaroğlu, ''çiftçi ürettiğinin alın terinin karşılığını alamazken, bir yılda ithal edilen tarım ürünlerine verilen paranın 10 milyar dolar olduğunu'' belirterek, şunları kaydetti: ''Tarım ürünleri ithalatı için yılda 10 milyar dolar ödüyoruz. Bunu Türk çiftçisine değil, dışarıya ödüyoruz. Çiftçiye verilen teşvik ne kadar? 6 milyar lira. 6 milyar liranın 5,5 milyar lirasını mazot zammı ile geri alıyorlar. Ne kalıyor geriye 500 bin lira kalıyor. Çiftçi bunu hak etmiyor. Dünyanın bütün ülkelerinde çiftçi teşvik ediliyor. 9 yılda onlar köşeyi döndüler, çiftçi perişan oldu. 12 haziranda çiftçi kardeşlerimin AKP'ye vermesi gereken ders var. O ders altı okun altına evet mührünü basmaktır.'' Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin iktidara gelirken üç şeyle mücadele etme sözü verdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Yolsuzluklarla mücadele edeceklerdi, ettiler mi? Bakın sevgili dostlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim; Kayseri belediyesinde rüşvet toplayan bir kişinin el defterini Recep Bey'e gönderdim. Adam rüşvet toplamış kimden topladığı var, tarihi var altında, ne kadar topladığı da var, hangi firmalardan, kişilerden topladığı da var. 'Soruşturun' dedik. Verdiği cevap, 'defterin fotokopisini aldık ama altında imzası yok toplayan adamın' diyor. Biz de diyeceğiz ki 'eğer sen o defterin altında imza arıyorsan otur adam gibi sen imza at' ve ben eminim defterde imza olsaydı, bu kez 'parmak izi yok' diyecekti. Parmak izi olsaydı 'efendim bu imza ıslak imza değildir' diyecekti. Siz dünyada bir rüşvet defterini görüp soruşturmamak için gerekçe arayan bir başbakan duydunuz mu?'' Kılıçdaroğlu, iktidara eleştirisini sürdürerek, ''Böyle Başbakan olur mu Allah aşkına? Bunlar diyorlardı ki 'biz kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız', bunlar hesap sorarlar mı? Kul hakkı yiyen hesap soramaz, hesabı kul hakkını savunanlar sorar. Onun için yola çıktık. Yetim hakkı yiyenlerden hesabını soracağız hiç endişeniz olmasın'' dedi.