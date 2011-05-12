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Politika

KILIÇDAROĞLU "MAİL"İ SORDU KONYA (A.A)

12 Mayıs 2011 19:29

-KILIÇDAROĞLU "MAİL"İ SORDU KONYA (A.A) - 12.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteye yerleştirmeye ilgili bir bakanın ÖSYM'ye mail gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak, ''Bizim beklediğimiz şu; kim gönderdi, ne zaman gönderdi, iletiyi alan ÖSYM Başkanı sayın bakanı aradı mı, 'Sayın bakan siz bize bir ileti göndermişsiniz, doğru mudur yanlış mıdır?' diye haber verdi mi vermedi mi?'' dedi. Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin Tarım Raporu'nun açıklandığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin ''Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın ÖSYM'ye gönderildiği iddia edilen maile ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine, ''İleti gitmemiş mi? İletinin gittiğini kabul ediyor değil mi?'' karşılığını verdi.  Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sayın Başbakan dedi ki 'Sende zerre kadar onur varsa, bu kadar ağır konuşuyorum çıkarsın o bakanı açıklarsın.' İleti gönderen bakanın adını ben açıklamadım, bakan kendisi açıkladı. Bizim beklediğimiz şu; kim gönderdi, ne zaman gönderdi, iletiyi alan ÖSYM Başkanı sayın bakanı aradı mı? 'Sayın bakan siz bize bir ileti göndermişsiniz, doğru mudur yanlış mıdır?' diye haber verdi mi vermedi mi? Bu ayrıntıları bilmiyoruz. Savcının bunları telefon kayıtları üzerinden, iletinin kim tarafından gönderildiğini, o iletinin başka yerlere gidip gitmediğini araştırmasını istiyoruz.''

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