-KILIÇDAROĞLU: "KKTC AÇIKLAMALARI TALİHSİZ" MÜNİH (A.A) - 05.02.2011 - 47. Münih Güvenlik Konferansına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ile ilgili olarak yaptığı son açıklamaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bugün Münih'te Türk gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında, söz konusu açıklamalar hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Sayın Başbakan, KKTC ile ilgili olarak gerçekten de son derece talihsiz açıklamalar yapmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, yine cama bakmadan konuştu. Bir Başbakanın bir ülkedeki yurttaşlara yapılan ekonomik yardımların karşılığı olarak besleme sözcüğünü kullanması çok ayıp, gerçekten ayıp. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yakışmaz" dedi. Türkiye'nin KKTC ile ilgili olarak bir bedel ödemiş ülke olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onların hakları ve çıkarlarını savunmuş bir ülkeyiz. Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu biliyoruz. Uluslararası alanda onların haklarını savunuyoruz. Şimdi 'Siz konuşmayın, size yaptığımız yardımların karşılığı siz bize bir halt edeceksiniz, hatta hiçbir eylemde bile bulunmayacaksınız' demek, bunu söylemek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yakışmaz. Bu doğru değildir. Bakalım Sayın Başbakanın bu sözlerini kim düzeltecek. Büyük bir ihtimalle Sayın Dışişleri Bakanının düzeltmesi gerekiyor. Nitekim Mısır konusunda yaptığı açıklamaları, kısmen düzeltmiş" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın dış politikayla ilgili olarak yaptığı son açıklamalarının Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi Mısır hükümetini doğrudan hedef alıp onları eleştirmesi. İkincisi ise KKTC'deki yurttaşlara besleme sözcüğünü kullanması. Hüsnü Mübarek'in bizim dış politikamızda önemli yeri var. Suriye ile bir dönem çatışma noktasına gelmiştik ve o dönemde Hüsnü Mübarek'i davet ettik, o da Ankara'ya inip bazı görüşmeler yaptıktan sonra Suriye'ye gidip bizim taleplerimizi aktarmıştı" dedi. Mısır'da doğal olarak demokrasinin gelmesini istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bol partili rejimin gelmesini isteriz. Saygın demokratik kurumların oluşmasını isteriz. Sayın Papandreu atlayıp Mısır'a gidecek. Gönül isterdi ki oraya giden ilk başbakan Sayın Erdoğan olsun. Oradaki halkın taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini Başbakanımız talep etsin. Ama bunun medya aracılığıyla değil, oradaki yöneticileri eleştirerek değil, saygın bir devletin konumuna uygun bir pozisyonla Mısır'a iletilmesi lazım. Bu yapılmadı" şeklinde görüş belirtti. Münih'te, aralarında NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un da bulunduğu 19 kişi ile ayaküstü ikili görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Görüşmelerde Tunus ve Mısır'daki gelişmeler ile ilgili olarak duyarlılığımızı ifade ettik ve bunların bütün ülkeler tarafından dile getirilmesinin, bu ülkelerde demokrasinin yerleşmesi ve derinleşmesi açısından olumlu olacağını ifade ettik" diye konuştu. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülkede Türkiye'deki seçimler için oy kullanabilmesi konusunu da Alman politikacılar ile ayak üstü görüşmelerinde dile getirdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu konuda destek olmaları gerektiğini söyledik. Burada yaşayan yurttaşların arabayla ya da uçakla Türkiye'ye giderek oy kullanmalarının çok pahalı olduğunu, oysa başkonsolosluklara konulacak sandıklarla bu konunun daha kolay, daha demokratik kurallara uygun olarak yerine getirilebileceğini ifade ettik" dedi. Kılıçdaroğlu, yaptıkları görüşmelerde bazı Alman politikacıların bu konuda bilgileri olmadığını da öğrendiklerini, onlara Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini aktardıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de karşılaştıklarını ve el sıkıştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, sadece birbirlerine başarılar dilediklerini, herhangi bir görüşme yapmadıklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu ayrıca, Münih Güvenlik Konferansının çok önemli bir konferans olduğuna işaret ederek, bugün özellikle İngiltere Başbakanı David Cameron'un İslamiyet ve radikal dincilik üzerine yaptığı konuşmayı çok beğendiğini söyledi.