-KILIÇDAROĞLU: "KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN HERKESİ KUCAKLAYIN" ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bizim görevimiz, gençlerin görevi, Mustafa Kemal'in gençlerinin görevi, toplumu ileriye taşımaktır'' dedi. Samsun ve Osmaniye'den gelen 80 genç, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra, Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. ''Çok doğru yoldasınız. Bu yolda ilerlerken, sakın ola ki kimseyi ötekileştirmeyin. Herkesi kucaklayın'' diye karşılayan Kılıçdaroğlu, ''Gücümüzü halktan alacağız. Halka güveneceğiz. Halkı ikna edeceğiz. Halka doğruları söyleyeceğiz'' diye konuştu. Gençlerden halka gitmelerini ve doğruları anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''(Bize oy vermez, Atatürk'e sempati duymaz diye) ona gitmemezlik yapmayın. Gidin ve onlara doğruları anlatın. Bizim bir ideolojimiz var, bir hedefimiz var. Çağdaş uygarlığı yakalamak istiyoruz biz. Gelecek güzel Türkiye'yi, mutlu bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz biz. Herkesin evine alın teriyle kazandığı ekmeği götürmesini sağlayan bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Onun için mücadelemizi yapıyoruz ve onun için hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ve herkese gideceğiz. Gençliği aydınlatmak, gençleri kucaklamak sizin göreviniz. Kadın–erkek gideceksiniz, mücadelenizi yapacaksınız. Bu mücadele Osmaniye'de, Hakkari'de, Bitlis'te, Trabzon'da, Rize'de, İzmir'de, Türkiye'de ayak bastığımız her yerde olacak. Çünkü biz, ülkemizi seviyoruz ve haklıyız. Biz, eğer yedi düvele karşı mücadele eden dedelerimizin torunlarıysak, onların bize bıraktığı mirası tüketmeyeceğiz. O mirasın üzerine yeni miraslar ekleyeceğiz ki gelecekte çocuklarımıza 'evet biz bir miras devraldık ama o mirası yücelterek size teslim ediyoruz' diyebilmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız.'' Türkiye Cumhuriyeti'nin 87 yılda çözemediği temel sorunlardan birisinin toprak reformu, ikincisinin de öğrencilerin yurt sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda yurt sorununu çözeceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, gençlerden ''sosyal devletin'' ilkelerini de iyi öğrenmelerini istedi. Bülent Ecevit'in ''ekonomik özgürlüğü olmayanın siyasal özgürlüğü de olmaz'' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''O nedenle biz her bireyin ekonomik özgürlüğünün olduğu bir dünyayı kurmak durumundayız. Her bireyin ekonomik özgürlüğü olmalı ki onların siyasal özgürlüğü de olabilsin. Sevgili gençler, hayatı sorgulayın. Hayatın sorgulandığı ülkede demokrasi olur. Neyin ne olduğunu araştıracaksınız. Hayatı sorgularsanız gerçeği daha güzel yakalamış, görmüş olursunuz. İşin özü hayatı sorgulamaktan geçiyor. Hayatı sorgularsak Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıma yolunda çok önemli adımlar atmış oluruz. Dünya kurulalı beri Newton'un altında yattığı elma ağacının elmaları hep yere düşmüştür. Ama Newton dışında hiç kimse dünyanın en basit sorusunu kendisine sormamıştır... Demek ki yapmamız gereken, soruyu sormaktır, hayatı sorgulamaktır. Soruyu sorduğumuz zaman bilimin gelişmesine, insanlığın gelişmesine katkıda bulunuruz. Kendi gelişmemizin önündeki engelleri yıkmış oluruz. Soru sormak budur, sorgulamak budur. Hayatı sorgulayacağız ki o tez, anti tez ve sentez dediğimiz olaylar meydana gelsin. Kendi düşüncemizle toplumu dönüştürebilelim. Bizim görevimiz, gençlerin görevi, Mustafa Kemal'in gençlerinin görevi, toplumu ileriye taşımaktır. Ben gençlere güveniyorum, ben kadınlara güveniyorum, ben halkımıza güveniyorum.''