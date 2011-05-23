-KILIÇDAROĞLU: "KAPANAN KEPENKLERDEN DOLAYI DÖNÜP KENDİNİZE BAKIN" HAKKARİ (A.A) - 23.05.2011 -CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Siz, kapanan kepenklerden dolayı esnafı, yerel yöneticileri suçlayacağınıza dönüp kendinize bakmanız lazım'' dedi. Van mitinginin ardından özel helikopterle Hakkari'ye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak Valiliğe geçti. Valilik girişinde Vali Muammer Türker tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, kentin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra yaya olarak Belediye Başkanlığına geçti. Yol üzerinde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Kılıçdaroğlu, belediye girişinde Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu tarafından karşılandı. Bediranoğlu, CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu da burada yaptığı açıklamada, Hakkari'nin gerek doğası, gerekse insanları ile ülkenin en güzel illerinden biri olduğunu belirterek, ''Gönül ister ki her siyasi parti buraya gelsin, yurttaşlarla birlikte olsun, sorunlarını dinlesin. Sonunda bizim varlık nedenimiz, ülke sorunlarını çözmektir. Ülke sorunlarını çözmek için birinci elden ilin yetkililerinden bilgi almaktır. Belediye Başkanımız burada, mutlaka belediyenin sorunları var. Biz de o sorunları birinci elden kendisinden öğreneceğiz. Biz de onların çözümüne elimizden geldiğince katkı vereceğiz ama 13 Haziran'da halkın iktidarını kurarsak hem barışı sağlayacağız, hem de ekonomide iyileşmeyi ve istikrarı hepsini sağlamaya kararlıyız'' diye konuştu. -HAKKARİ'DE KEPENKLERİN KAPATILMASI- Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde kepenklerin kapatıldığına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Tabii Sayın Erdoğan için bir şey demek istemem ama ben hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkesin sorunuyla ilgilenen bir siyasetçiyim. Kentin kendi sorunu olabilir, bu sorunlarla ilgilenmek durumundayız. Samimi olarak ilgileniyorum. Söylediklerimi de samimi olarak söylüyorum, samimi olarak dile getiriyorum. Aramızdaki temel fark da budur. Biz siyasetçiler olarak ne kadar samimi olursak, halktan da mutlaka bunun karşılığını görürüz. Sağolsun Hakkarililer oldukça sıcak, sevecen bir ilgi gösterdiler bundan da memnun oldum. Ben ilk kez Hakkari'ye geliyorum. 80 ili görmüştüm Hakkari'yi görmemiştim. Bürokratken Van'a geldiğimde Hakkari'ye gelemek istemiştim o zaman güvenlik güçleri bırakmadılar, 'Hakkari'ye gitmeniz riskli olur' dediler, bırakmamışlardı. Daha sonraki zamanlarda nasip olmadı, gelmek şimdi nasip oldu. Hakkari'ye geldiğim için son derece memnunum.'' Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin de ''Başbakan Erdoğan, kepenklerin belediye görevlileri tarafından kapatıldığı yönündeki söylemini neye bağlıyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi: ''Eğer bir ülkenin Başbakanı konuşacaksa doğruları dile getirmelidir. Kepenk kapanıyorsa kepengi kapatandan çok, siyasi iktidarın şunu düşünmesi lazım: Bu kepenkler neden kapanıyor? Siz, kapanan kepenklerden dolayı esnafı, yerel yöneticileri suçlayacağınıza dönüp kendinize bakmanız lazım. Bir neden var bunda, bir sorun var burada. Bu sorunu akılcı çözmemiz gerekir diye düşünmesi gerekir ama vurarak, kırarak, insanları hor görerek, onları suçlayarak, bir yere gitmek mümkün değil ama Başbakan'ın doğasında bu var zaten; öfkeyle konuşmak, onlara hakaret etmek, küçük görmek gibi bir alışkanlığı var, ne diyelim.'' ''CHP'nin, Kürt sorunu ya da Doğu, Güneydoğu ile ilgili düşüncesi nedir?'' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu ile ilgili hazırlanan broşürlerin il başkanlığında bulunduğunu ve CHP'nin ülkeye demokrasinin gelmesini istediğini bildirdi. Bu ülkede yurttaşlık temelinde eşit haklara sahip bireyler istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Özgürlüğün ve demokrasinin kısıtlandığı toplumlarda sağlıklı gelişme olamaz, barış olamaz, huzur olamaz. Çatışma kültürünü beslemiş oluruz. Biz çatıma kültürüne karşıyız, barışı ve huzuru istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa bunu yapmakta kararlıyız'' dedi. -''YURTTAŞLARIN EVLERİNE BASKIN YAPILDIĞI YÖNÜNDE BİLGİ GELDİ BANA''- Gazetecilerin, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısına yapılan ziyaretin nedenini sorması üzerine ise Kılıçdaroğlu, ''Bazı konularda, Sayın Cumhuriyet Başsavcısından bana yöneltilen bir iki şikayet konusunda bilgi aldım. Özellikle yapılan baskınlar nedeniyle yurttaşların tepkileri olduğunu söyledim. Onun da 'ben 6 aydır buraya geldim, geçmişte bazı ön yargılar var ama bu ön yargıları kıracağız' diye bir açıklaması oldu. Bundan da memnun oldum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Bahsettiğiniz KCK baskınları mı?'' şeklindeki sorusunu, ''Yurttaşların evlerine baskın yapıldığı yönünde bana bilgi geldi. Dolayısıyla da baskının ayrıntısını bilmiyorum ama bir yurttaşın evine sabaha karşı polislerin baskın yapmasını, bugünkü 21. yüzyılın ilk çeyreğinde doğru olmadığını düşünüyorum'' diye yanıtladı. -''BU ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEMİYORUZ''- Belediye ziyareti sırasında, Çukurca'ya bağlı Işıklı köyünün eski muhtarı olduğunu belirten Mehmet Salih Kaya, 18 yıl köyde muhtarlık yaptığını dile getirerek, top ve kurşun sesleri nedeniyle 32 yıldır korku içinde yaşadıklarını ve geceleri rahat uyumadıklarını söyledi. Kürt sorunun varlığının herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini anlatan Kaya, Kılıçdaroğlu'na, ''Biz bu ülkeden ayrılmak istemiyoruz. Ama özel haklarımızı tanımanızı istiyoruz. Bunları dile getirin'' dedi. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretten sonra Belediyeden ayrılan Kılıçdaroğlu, belediye önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun, ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' ve ''Vur vur inlesin Erdoğan dinlesin'' sloganları arasında miting alanına geçişi sırasında, bir grup da terör örgütü elebaşı lehine slogan attı.