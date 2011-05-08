-KILIÇDAROĞLU: "HORTUMLARINI KESECEĞİM" İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin projeleri için kaynağı nereden bulacaklarının sorulduğunu anımsatarak, ''Senin hortumlarını keseceğim Recep Bey, sen meraklanma. O kaynağı da yoksuldan başlayarak halka vereceğim ve sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Esentepe'de İstanbul ikinci bölge milletvekili adayı Aydın Ayaydın'ın seçim irtibat bürosunu açtı, daha sonra Eyüp Alibeyköy Meydanı'nda halka seslendi. Ellerinde CHP bayrakları taşıyan katılımcılar, ''Çılgınlık değil, adam gibi proje istiyoruz'', ''Ülkem ne zaman dara düşerse bir Kemal çıkar meydana'', ''Tarlaya ektim soğan, ülkeyi soyup soğana çeviren Tayyip Erdoğan'' ve ''Tayyip sonun mübarek olsun'' yazılı pankartlar açtı. Kılıçdaroğlu, bu düzenden hortumcular ve onların yandaşlarının memnun olduğunu ifade ederek, partililere, ''Bu düzeni değiştirmeye hazır mıyız? Bize destek veriyor musunuz?'' diye sordu. Katılımcıların ''evet'' yanıtı vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''O zaman sizden 10 dakikanızı ayırıp, tanıdıklarınızı ikna etmenizi istiyorum'' dedi. Miting alanında açılan ''Biz elimize, dilimize, belimize sahibiz, sen eline sahip çık, çek elini cebimizden'' yazılı pankarta dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ''İşsizlik var mı? Var. Recep Tayyip Erdoğan bunu biliyor mu? Onun çocuklarının gemicikleri var. Onlar zannediyor ki herkesin çocuğunun gemiciği var'' diye konuştu. Konuşması sık sık ''Başbakan Kemal'', ''Halkçı Kemal'' ve ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla kesilen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin pek çok sorunu bulunduğunu belirterek, katılımcılara, 9 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin hangi sorunu çözdüğünü sordu. Onların ceplerini aradıklarını ve Türk lirası bile değil, dolar çıktığını, kendisinin cebinde ise vatandaşın iş, aş, tayin, yardım talepleri bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ''Onlarla bizim aramızda beyaz ile siyah kadar fark var. Bunu bilin, kararınızı ona göre verin'' dedi. -OY PUSULASI İHALESİ- Yoksulların sömürülmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''(Parayı nereden bulacaksın) diye soruyor. Yandaşa gelince soru yok, vatandaşa gelince soru var. Oy pusulası için ihale yapıyorlar. Birinci ihalede firma 12 milyon lira teklif veriyor. Yüksek Seçim Kurulu buna 'çok pahalı' diyor, ihale iptal ediliyor. İkinci ihalede aynı firma ihaleyi 900 bin liraya alıyor. Şimdi 'Kaynağı nereden bulacaksın' diyor. Senin hortumlarını keseceğim Recep Bey, sen meraklanma. O kaynağı da yoksuldan başlayarak halka vereceğim ve sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız. Daha özgür bir toplum yaratacağız. Bu güzel ülkede herkes barış içinde yaşasın, kardeş kanı akmasın istiyoruz. Barışı da ancak ve ancak sosyal demokrat bir parti, yeni CHP sağlayabilir.'' Kılıçdaroğlu, yarın Anneler Günü olduğunu anımsatarak, bütün annelerin elinden öptüğünü söyledi.