-Kılıçdaroğlu: "Hepsini yıkacağız, geçeceğiz" ADANA (A.A) - 09.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önümüzde engeller olsa da, Özel Yetkili Mahkemeler olsa da, AKP'nin yargıçları karşımıza çıksa da hepsini yıkacağız, hepsini geçeceğiz'' dedi. Adana Havalimanı'nda çok sayıda partili tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, burada partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Kıbrıs, Obalar ve Saydam caddelerinden parti otobüsü ile geçerek, esnafı selamladı. Kılıçdaroğlu'nun gezisi sırasında bazı partililer ve gazeteciler ile Çevik Kuvvet polisleri arasında gerginlik yaşandı. Partisinin İl Başkanlığını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada partililere yaptığı konuşmada şunları kaydetti: ''CHP'nin siyasetinin temelinde insan vardır. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bütün yurttaşları kucaklamak ve onlarla beraber aydınlık Türkiye'yi kurma azmimiz var. Bu azimle yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde engeller olsa da, Özel Yetkili Mahkemeler olsa da, AKP'nin yargıçları karşımıza çıksa da hepsini yıkacağız, hepsini geçeceğiz. Bir ülke düşünün gazetecileri, yazarları, üniversite hocaları hapiste. Halkın iradesi ile parlamentoda görev yapmak üzere seçilip gönderilen milletvekilleri hapiste. Bu tutukluluğun yapısını değiştirmemiz lazım. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Bu ülkeye özgürlüğü ve demokrasiyi getirmek için mücadele etmemiz lazım.'' Kılıçdaroğlu, partiye gelirken bir vatandaşın ''12 Eylül rejiminden daha kötü durumdayız'' diye bağırdığını hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Doğrudur. Ben niye söyledim '1940'ların Almanya'sında kurulan toplama kamplarının 21. yüzyıldaki versiyonu Türkiye'de kuruldu' diye. Bunun için. Toplama kamplarına karşı çıkacağız. Adam gibi yargılamaya evet. Hukukun üstünlüğüne evet. Hiç bunlara itirazımız yok ama iktidarı eleştirdi diye milletvekiline fezleke düzenleyen savcı yarın herkes için bu kararı alabilir. Bu fezlekeyi düzenleyebilir. Yurtdışından adam 'beni aramışsınız' diye geliyor. Kaçacak diye tutukluyorlar. Ne demek ya. Bu hukuk anlayışı demokrasinin kabul edeceği bir hukuk anlayışı değildir. Buna AKP'nin hukuku diyoruz.'' Kılıçdaroğlu, dün Türk-İş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı da hatırlatarak, ''Bedel ödemeden hakkınızı alamazsınız. Bedelini gerekirse ödeyeceğiz. Bedel ödemek için gerekirse yola çıkacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar bu halk için halkın özgürlüğü için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Korkarak yol alınmaz. Demokrasi karşıtlarına, baskı ve zorbalığa karşı mücadele edeceksiniz. İşte bu çocuklarınıza bırakacağınız en güzel mirastır'' dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin futbolda şike soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri sorması üzerine, şöyle konuştu: ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu aşamadan sonra yapacağı bir şey var. Yasa aynen geçerse parlamentodan zorunlu olarak onaylayacaktır. Onayladıktan sonra arzu ederse Anayasa Mahkemesi'ne iptali, yürürlüğü durdurmayla ilgili başvurusu olacaktır. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı fazla bir şey yok.''