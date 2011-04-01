-KILIÇDAROĞLU : "GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK KONU BULAMADI" ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Gündemi değiştirmek için başka bir konu bulamadı Sayın Başbakan herhalde. Başkanlık sistemini tartışmaya açmak istiyor. Gereksiz bir şey. Türkiye'nin sorunları var, asıl o sorunları çözmek gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin ekonomi yazarlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Genel seçimler sonrası başkanlık sistemini referanduma götürebiliriz'' şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, ''Gündemi değiştirmek için başka bir konu bulamadı Sayın Başbakan herhalde. Başkanlık sistemini tartışmaya açmak istiyor. Gereksiz bir şey. Türkiye'nin sorunları var, asıl o sorunları çözmek gerekiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'ın kitap taslağının internette yayımlandığı anımsatılarak, ''Savcılık da soruşturma başlattı. Siz de örgütsel bir suç işlemiş, kitabı indirmiş olabilir misiniz?'' şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi: ''Kitabı indirmedim ama şunu gösteriyor; yasaklarla bir yere varılamayacağını gösteriyor. Yasaklarla 21. yüzyılın Türkiye'sinde sonuç alamazsınız. Artık bunu o kararı veren yargıcın da görmesi lazım, dünyayı bilmesi lazım, dünyayı tanıması lazım. Basılmamış kitabın yasağı mı olur? Eğer siz yasak getirirseniz, yasağın getirdiği sonuç bu olur. Sanıyorum en güzel yanıtı da Sayın Cumhurbaşkanı verdi, kitabın çok daha geniş kitlelere ulaşmasını yargıçlar sağladılar.''