-KILIÇDAROĞLU: "EMEKLİ AYLIĞINDAN KESİNTİYİ KALDIRACAĞIM" BURSA (A.A) - 29.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çalışan bir insan cezalandırılır mı, AKP cezalandırır. 'Niye çalışıyorsun?' diyor. Çalışıyor, emekli aylığından yüzde 15 kesiliyor. Bunları kaldıracağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Bursa'nın tarihi kimliği olan, sanayinin kalbi olan, üniversitelerin kalbi bir kent olduğunu söyledi. Yenilikçi bir kent olan, yiğit insanların yaşadığı Bursa'nın, Bursaspor'un bulunduğu bir kent olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Yolda gelirken sordum arkadaşlarıma; AKP Bursa'ya ne yaptı? Bir şey yapmadı mı? Hiçbir şey mi yapmadı? Son 9 yıl içinde kazmayı vurup bitirdiği bir tek iş olmadı doğru mu? Bir şey söyleyeyim mi? İcra dairelerinin sayısı 9'dan 20'ye çıkmış. Yani bir şey yapmadı değil, icra daireleri yapmış. Niye artar icra dairelerinin sayısı? Vatandaş gırtlağına kadar borçtadır, esnaf, çiftçi borçtadır. Alacağı takip edilecek, icra dairesinin sayısını artıracaklar. Siz biliyor musunuz, 9 yılda Türkiye'de kaç yere hapishane yapıldı? 49 yere hapishane yapıldı. Allah aşkına, 49 hapishane yerine 49 fabrika kurulsaydı, insanlar oraya girseydi, çalışsaydı, üretseydi, evine ekmek götürseydi ne olurdu? AKP'nin adaletidir bu. Onlar, hapishane sözü veriyor, yeni Cumhuriyet Halk Partisi, fabrika sözü veriyor.'' -''POLİKLİNİKTE TEDAVİ OLAN ÇOCUK İCRALIK OLDU'' PANKARTI- Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ''özgürlük, alın teri, esnaf, çiftçi, demokrasi'' şeklinde tanımlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir pankart var: Hayaldi gerçek oldu. Poliklinikte tedavi olan 6 yaşındaki çocuk icralık oldu. Belgesi orada. Bunların hiçbir şeyine güvenmeyin, sözlerine inanmayın. 9 yıldır iktidardalar, işsizlik azaldı mı? Bursa'da işsizlik azaldı mı? Allah aşkına işsizlik arttı, yoksulluk arttı, esnaf Bağ-Kur primini bile yatıramıyor. Kim köşeyi döndü.? Halkın iktidarında köşeyi halkın kendisi dönecek. Köşeyi halk dönecek, halk zenginleşecek. Ben onların ne yaptığını çok iyi biliyorum. Aranızda sanıyorum çiftçi kardeşlerim var; bir şişe süt mü pahalı, bir şişe su mu, su daha mı pahalı? Nasıl oluyor bu, su daha pahalı? Demek ki, suyu besliyorsunuz siz. Eğer üretici alın terinin karşılığını alamazsa bu ülkede üretim olmaz, sanayici ürettiği ürünü satamazsa ülkede kalkınma olmaz. Eğer işsizlik var, insanlar yatağa aç giriyorsa ülkede huzur olmaz.'' ''Huzurun yolunun, herkesin çalışması, kazanması, herkesin evine helal ekmek götürmesi, barışın içinde yaşaması'' olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun adresinin CHP olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, bütün Türkiye'yi adım adım, sokak sokak, il il gezdiğini anlatarak ''Hakkari'ye de gideceğim, Bursa'ya da Diyarbakır'a da Edirne'ye de gideceğim, Urfa'ya da gideceğim, İzmir'e de. Gezeceğim Türkiye'yi. Barışın adresi olacak Cumhuriyet Halk Partisi, kardeşiliğin adresi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, karnı doyan güler yüzlü insanların adresi olacak'' dedi. -''TENCEREDE KALMADI AŞ...''- ''Kardeşiniz Kemal AKP'nin gövdesini silkeliyor'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Sadece bana değil size de görev düşüyor. Siz de dallarını silkeleyeceksiniz. AKP'nin dallarını silkelemeye söz mü? Dallarını silkelerken 'işte bu ağaçtır bir tane elma düşer, bir meyve düşer' diye beklemeyin, dikkatli olun her an Recep düşebilir. O'nu düşüreceğiz, mücadele edeceğiz, demokratik yollardan mücadele edeceğiz. Sandığa gideceğiz, 1 milyon 700 bin çocuğumuzun umudunu söndüren AKP iktidarından hesap soracağız. Bir pankartımız var: Tencerede kalmadı aş, yiyor doymuyor yandaş, ah uyan artık vatandaş... Mesele yok. Ben, bu ülkede huzuru ve barışı isterken, çocuklarımızı aileleri düşünüyoruz. Resmi rakamlara göre bu ülkede 12 milyon 715 bin yoksulumuz var. Her dört çocuktan biri yatağa aç giriyor. Eğer 2,5 aylık Kübra annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa o ayıp, Ankara'da yan gelip yatanlara aittir. Bir anne 'dört çocuğuna sabah kahvaltısı veremedi' diye intihar ediyorsa o dert, Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdidir, ayıp da Ankara'da yan gelip yatanların ayıbıdır. Manisa'da bir gazimiz, evinde, yatağında açlıktan ölü bulunuyorsa o ayıp, Ankara'da oturup ahkam kesenlerin ayıbıdır. Buna aile sigortası ile son vereceğiz. Geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan her aileye, her ay en az 600 lira para yatıracağız, onu namerde muhtaç etmeyeceğiz. Makarnaydı bulgurdu son, parayı vereceğiz, gidip alışverişini yapacak.'' CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kalabalığa ''Emeklilerin durumu nasıl?'' diye sorduğu konuşmasını, şöyle sürdürdü: ''Emeklilerin durumu iyi değil mi? Recep Bey'e göre emeklilerin durumu iyi, yaz tatillerini Kanarya Adaları'nda geçiriyor. İnanmadınız mı ama Recep Bey Zonguldak'a gitti, 'Zonguldak Üniversitesini de ben kurdum' dedi. Yarın öbür gün, 'Orta Doğu Teknik Üniversitesini de biz kurduk' diyecek. Size sözüm var emekliler: 9 milyon emeklinin 9 milyonunun oyunu istiyorum, bir fire bile istemiyorum. 9 milyon oy verin, size onurlu bir yaşam vadediyoruz.'' Kılıçdaroğlu, ''Emekli yurttaşlarımdan gerçekten de hiçbir fire vermeden, hepsinin oyunu istiyorum. Emeklinin derdini, sorununu biliyorum, yıllar yılı çalıştığını biliyorum, intibak yasasını çıkaracağım, değişik şekilde emekli olan ama haksızlığa uğrayan emeklinin haksızlığını gidereceğim'' dedi. -''ÇALIŞAN BİR İNSAN CEZALANDIRILIR MI?''- Kılıçdaroğlu, esnaf emeklilerin aylıklarından kesilen yüzde 15'lik prim kesintisini kaldıracaklarını vurgulayarak, ''Çalışan bir insan cezalandırılır mı, AKP cezalandırır. 'Niye çalışıyorsun?' diyor. Çalışıyor, emekli aylığından yüzde 15 kesiliyor. Bunları kaldıracağım. 'Ben kaldıracağım' diyorum, 'parayı nereden bulacaksın?' diyor. Buradan söylüyorum Ankara'dan duysun; AKP Genel Merkezine bağlanan hortumları keseceğim. Aramızda gençler var. Geleceğimiz olan gençler, umudumuz olan gençler. Siyasete ısınan gençler. Sizi seviyoruz, gençleri seviyoruz, gençlere inanıyoruz, siz umudumuzsunuz.'' ''Recep Baba'nın çiftliği, ithal yem 800, süt 500 lira'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Yemi de biliyorum, elektriği de, borçlarını da biliyorum, esnafın icrasını biliyorum, çiftçinin yüzde 65'inin icrada olduğunu biliyorum. Bütün sorunları biliyorum. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi, önce sorunları saptadı sonra çözümleri getirdi. Yoksulluğu mu bitireceğiz, çiftçi mi rahat edecek, esnaf mı rahat edecek, gençlerin askerlik sorunu mu var? Çözümümüz var. Nerede sorun var orada Cumhuriyet Halk Partisi var, nerede rant var orada AKP var. Gençlerin askerlik sorunu var. Gençlerin askerlik sorununu 3 aşamada çözeceğiz. Askerlik süresi gelip askere gitmeyen gençlerimiz için bedelli ve bedelsiz askerliği getireceğiz. Durumu iyi olanlardan bedel alacağız. Durumu iyi olmayanlardan bedel almayacağız. Askerliği önce 9, sonra aşamalı olarak 6 aya indireceğiz. Ordumuz daha küçük, daha dinamik, daha atak ve güçlü hale gelecek. 'Gençlerin askerliği 9 aya inecek' dediğim zaman Recep Bey'in itirazı geldi; 'Memleketi kim savunacak?' diye. Senin oğlun 21 gün Burdur'da askerlik yaparken 'memleketi kim savunacak' diye aklına gelmiyor, vatandaşın oğlu 9 ay askerlik yapacak, 'Efendim memleketi kim savunacak?' diyor. Hiç merak etme Recep Bey, ülke savunulacak konuma gelirse, bırak 9 ayı, gerekirse 9 yıl askerlik yaparız biz. Biz, ülkemizi seviyoruz.'' Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP'ye oy vermeyeceğim, çünkü halen bir beynim var, oyum CHP'ye'' yazılı pankartı okuduktan sonra, ''Önümüzdeki sorunları aşmak için, Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımız için, güçlü Türkiye için, yolsuzluklardan arınmış bir Türkiye için, geleceğe güvenle bakan, hortumlanmayan Türkiye için hepimizin birleşmesi lazım. Bütün yurttaşlarımın dünya görüşüne, siyasi görüşüne saygım var ama ülke yol ayrımında. Demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda, pek çok alanda bizim yeni bir Türkiye'yi ayağa kaldırmalıyız. Huzurlu, karnı doyan, sanayisi gelişmiş Türkiye'yi ayağa kaldırmamız lazım'' dedi.