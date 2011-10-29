-Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet yasta da sevinçte de kutlanacaktır" ESKİŞEHİR (A.A) - 29.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Cumhuriyet yasta da kutlanacaktır, sevinçte de kutlanacaktır. Resmi geçitleri yasaklamakla, okullarda etkinlikleri yasaklamakla cumhuriyeti kutlayamazsınız'' dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin Eskişehir İl Teşkilatı binasından yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı ve bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş günü olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin ''tasada ve kıvançta beraber olmak'' anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Cumhuriyet 'Van'a ve Erciş daha fazla sahip çıkmak, şehitlerimizin arkasından gidip onların yaktığı meşaleyi yüreğimize taşımak, insan olmak' demektir. Atatürk, 'Cumhuriyet fazilettir' demiştir. Cumhuriyet erdemdir, hesap sormaktır, özgür birey, halkın özgürleşmesi demektir. Cumhuriyet bu kadar önemli bir kavramdır. Cumhuriyet yasta da kutlanacaktır, sevinçte de kutlanacaktır. Resmi geçitleri yasaklamakla, okullarda etkinlikleri yasaklamakla cumhuriyeti kutlayamazsınız. Çocuklarımız okullarda şiir okuyacaklar, cumhuriyeti ve önemini anlatacaklar. Bunları hangi gerekçeyle yasaklıyorsunuz. Elbette şehitlerimizin arkasından yas tutarız, Van'daki, Erciş'teki vatandaşlarımızın acısı bizim acımızdır ancak cumhuriyetin erdemi, yaslı günde de sevinçli günde de beraber olmaktır.'' -''Düğünde, dernekte ne işiniz var?'' Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir'e geldiklerini hatırlatarak, şunları söyledi: ''İstedikleri kadar yasaklasınlar, cumhuriyet her yurttaşın yüreğindedir. Okullarda da yasaklasalar o çocukların anneleri ve babaları yürüyecektir. İstedikleri kadar 'cumhuriyet değerlerini kutlamayın' diyen genelgeler yayınlasınlar. O genelgeler bu iktidarın ayıbıdır. Cumhuriyet törenlerini yasaklıyorlar. Cumhuriyet törenini neden yasaklarsınız? 'Şenlik, bayram olmasın' diye. Şenlik yok ki ortada. Okullarda çocuklara yasakladınız cumhuriyet etkinliği yapmayı, peki sizin düğünde, dernekte ne işiniz var? Düğüne gideceksin, keyif yapacaksın, cumhuriyet etkinlikleri için 'Deprem oldu bunları yapmayalım' diyeceksin. Van'daki yurttaşlarımız aradan bu kadar süre geçmesine karşın 'çadır alamıyoruz' diye hesap soruyorsa bu cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet hesap sormayı gerektirir. Bizden deprem vergisi aldılar. 'Vergileri yola harcadık' diyorlar. O zaman yol vergisi koysaydın. Deprem vergisi aldıysan bunu deprem için harcayacaksın.'' Daha sonra, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Eskişehir milletvekilleri Süheyl Batum ile Kazım Kurt, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Usluer ve partililer, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen cumhuriyet yürüyüşüne katıldı.