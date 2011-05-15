-KILIÇDAROĞLU: "BORCUN OLDUĞU YERDE İSTİKRAR MI OLUR" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 15.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''49 tane hapishane yerine 49 fabrika yapılsaydı o fabrikalarda gençlerimiz çocuklarımız çalışsaydı, alın terlerini dökselerdi evine ekmek götürseydi günah mı işlemiş olurduk'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Kahramanmaraş'ta Hafız Ali Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, ''Bir şey söyleyeceğim ama Recep Bey yine kızacak, yine de söyleyeceğim. Allahına kurban Kahramanmaraş'' diye başladı. ''Siz Kemal kardeşinizi iyi tanıyın'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Ben çiftçinin dostuyum, emeklinin dostuyum, esnafın dostuyum, çöpten kağıt toplayan vatandaşın dostuyum, ben halkın dostuyum. Siyasete atılırken bir söz verdim; 'milletime yalan söylemeyeceğim' dedim. Temiz siyaseti getireceğim. Bu coğrafyada tek bir çocuk yatağına ac girmeyecek. Barış içinde yaşamalıyız'' diye konuştu. Kahramanmaraş'ın, bu ülkenin en güzide kentlerinden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Hem Necip Fazıl'ı hem Mahzuni Şerif'i yetiştirdi. İkisiyle de onur duyuyoruz'' dedi. ''Bir sınavı yapamayan bu kadar beceriksiz bir hükümet, Allah aşkına ülkeyi güzel yönetebilir mi?'' diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Yönetemez ben de biliyorum, neden? Bu kadar işsizlik varken, bu kadar perişanlık varken, yoksulluk varken, bunlar kalkmışlar 'istikrar sürsün Türkiye büyüsün' haydi buyrun şimdi. Hangi istikrar? Bir örnek vereceğiz diyorlar ya istikrar sürsün. Devletin resmi rakamlarını söylüyorum. 2002 yılında Türkiye'de vatandaşın borcu 6 milyar 605 milyon lira. 2010 yılında ise bu rakam 175 milyar liraya çıkmış. Hükümetin başındaki vatandaşıma soruyorum, Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum: Benim söylediğim rakam yanlışsa çık söyle 'yanlış' de, doğruysa şu sorunun cevabını ver: Bu milleti neden bu kadar borçlandırdın? Yazık günah değil mi bu millete. Ne diyor 'istikrar sürsün', hangi istikrar. Bu kadar borcun olduğu yerde istikrar mı olur? Ama neyi kastettiğini ben söyleyeyim, kendisinin istikrarı sürsün milletin değil, millet zaten borç batağında.'' Devletin resmi rakamlarına göre 2002'de hapishanedeki hükümlü sayısının 123 bine çıktığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Diyorlar ki; Türkiye 3 kat büyüdü; burada söylemiş. 2002'ye göre durumu 3 kat büyüyen var mı? Size söyleyeyim millet mi doğru söylüyor, Recep Tayyip Erdoğan mı? Millet doğruyu söylüyor. O zaman Kahramanmaraşlılardan istirhamım var. Herhalde 12 Haziran'da millet ders verecek. 49 tane yeni hapishane yaptılar. Elinizi vicdanınıza koyun düşün, 49 tane hapishane yerine 49 fabrika yapılsaydı o fabrikalarda gençlerimiz çocuklarımız çalışsaydı, alın terlerini dökselerdi evine ekmek götürseydi günah mı işlemiş olurduk. İşte 'istikrar sürsün' dedikleri bu. 'Büyüyen Türkiye' diyorlar herkes küçülüyor onlar büyüyorlar, o kadar büyüdüler ki artık firavunlaştılar. Hizmet için geldiler halka zulüm ediyorlar.'' Gençlerin askerlik süresini 15 aydan önce 9 aya indireceğini yineleyen Kılıçdaroğlu, ''Bunu söyleyince efendim memleketi kim savunacak dediler, gel de söyleme, söyleyeyim, peki kardeşim senin oğlun Burdur'da 21 gün valiliğin gözetiminde el bebek gül bebek askerlik yaparken bu memleketi kim savunacak diye aklına geldi mi, gelmedi mi? Kendi oğluna gelince ses yok, vatandaşın oğluna gelince o da 9 ay yapacak memleketi kim savunacakmış. Kahramanmaraştayız yiğitlerin harman olduğu yerdeyiz. Vatan savunması olunca 9 ay değil 9 yıl da askerlik yaparız biz'' şeklinde konuştu.