-KILIÇDAROĞLU: "BİRİLERİ YÜRÜTTÜ SORULARI" HATAY (A.A) - 01.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddialarına ilişkin, ''Birileri yürüttü soruları. Recep Bey'den ses çıkıyor mu? Allah aşkına Recep Bey bu ülkede Başbakan değil mi? Nasıl bir Başbakan bu? Sınav soruları çalınır, satılır, birilerine verilir, yandaşlara verilir, olay büyür gazetelerde günlerce yazılır çizilir. Recep Bey'den tık yok. Niye yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, Antakya Uğur Mumcu Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka seslendi. Halkın iktidarını beraber kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Hatay'dan halkın iktidarının sesi geliyor, ben değil Ankara'da oturan Recep Bey düşünsün'' diye konuştu. ''Biz istiyoruz ki kendi ülkemizde barış içinde yaşayalım, biz istiyoruz ki kendi ülkemizde özgürce yaşayalım, biz istiyoruz ki kendi ülkemizde çocuklar yatağa aç girmesin, biz istiyoruz ki kendi ülkemizde barışı, özgürlüğü ve kardeşliği içselleştirelim ve bir arada yaşayalım'' diyen Kılıçdaroğlu, sadece meydanda değil ''salkım saçak balkonlardan ve çatılardan'' kendisini izleyenlere de teşekkür etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı mitingde ''Ana muhalefet partisinin lideri Rize'ye gidiyor çaydan bahsediyor, Giresun'a, Ordu'ya gidiyor fındıktan bahsediyor, Aydın'a gidiyor incirden bahsediyor, Hatay'a gelirse her halde künefeden bahsedecek'' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Başbakan'ın gönlü kalmasın. Hayatımızın ilk künefesini burada yedim ve mutluyum. Biz künefeyi yeriz ama künefeyi yapan ustanın da alınterine saygı gösteririz. Recep Bey ile aramızdaki fark şu; fındık vardır ama üreticisi vardır, üreticinin alınteri vardır. Çay vardır, çay üreticisi vardır, onun alınteri vardır. İncir vardır, onun üreticisi vardır, onun alınteri vardır. Biz insanı görürüz, o yemeği görür. Aramızdaki fark budur'' diye konuştu. -''BİRLEŞTİREN DEĞİL, AYIRANDIR''- Hatay'ı uygarlıkların, hoşgörünün başkenti olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın ''eline pergeli, cetveli alıp insanların kafatasını ölçtüğünü'' öne sürdü. Kılıçdaroğlu, ''Bunlar daha düne kadar insanların inançlarını siyaset konusu yapıyorlardı. Şimdi anlaşılıyor ki o insanların inançlarını siyaset malzemesi yaptıkları dönem bitmek üzere. Şimdi de insanların kafatası üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunlar 19. yüzyılın politikacılarıdır. Bunlar bizim aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, bunlar sizi birleştiren değil ayıranlardır. Onun için Recep Bey'i de, ayıranları da size şikayet ediyorum'' dedi. Hatay'ın hoşgörünün merkezi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Her düşünceden, her inançtan insanın bu meydanda özgürce 'hayır' demesini Recep Beyler anlayamaz, biz anlarız'' ifadesini kullandı. Gençlerin ve kadınların siyasetteki önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, onların siyasete girmesinin önünü açmanın kendisinin boynunun borcu olduğunu söyledi. -''ONDA BENİM KARŞIMA ÇIKACAK YÜREK YOK''- Siyasete atılırken vatandaşa yalan söylemeyeceğine, halkın çıkarlarını savunacağına, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele edeceğine söz verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu coğrafyada bir tek çocuk yatağa aç girerse kendilerinin de o gece uyumayacağını, milletin derdine derman olmak için yola çıktıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Hiçbir yurttaşa 'Al ananı git' demeyeceğiz. Derdini anlatmak isteyen çiftçiye 'Al ananı da git' diyen Başbakana dersini vermek hepimizin görevi olsun'' dedi. Başbakan Erdoğan'a bir televizyon kanalında karşılıklı tartışma teklifini yineleyen Kılıçdaroğlu, ''(İstediği kanalda, istediğin gazetecilerle çık karşıma, boyunun ölçüsünü al) dedim. Karşıma çıkabilir mi? Çıkamaz. Çıkabilmesi için boğazından haram lokma girmemiş olması lazım, yaptığının doğru olduğuna inanması lazım. Onda benim karşıma çıkacak yürek yoktur. Recep Bey'de o yürek yoktur'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 12 Eylülde yapılacak referandumda ''evet oylarının Recep Bey'i, hayır oylarının ise memleketi kurtaracağını'' ifade ederek, ''Recep Beylerden bu memleketi kurtaracağız. Sizin gücünüzle, iradenizle, oyunuzla kurtaracağız. Recep Bey'i inşallah seçimlerde hep beraber yolcu edeceğiz. Gidecek ama gidip öyle havuzlu villada bir köşeye çekilmek yok. Yaptığı yolsuzlukların hesabını soracağız, öyle bırakıp çekip gitmek yok'' dedi. -''RECEP BEY'İN DOKTORLUĞU VAR MI?''- Başbakan Erdoğan'ın bir konuşmasında ''kadın-erkek eşitliğine inanmadığını'' söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kadınlarda eşitliğe inanmayan Başbakana ''evet' oyu ile destek olmamalarını istedi. Başbakan Erdoğan'ın bir konuşmasında anayasa paketini ''hap gibi'' diye nitelendirdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Hapı doktorlar verir. Recep Bey'in doktorluğu var mı? Doktor olmayan adamın verdiği hapı yutmayacağız. Recep Bey aklını başına al, doktor değilsin. Bu millet bu hapı yutmayacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın geçmişte dokunulmazlıkları kaldıracağı sözü verdiğini, ancak bu sözü yerine getirmediğini söyledi. CHP'nin Türkiye'nin çıkarları için çalışacağını belirten Kılıçdaroğlu, ülkede herkesin kardeşçe yaşamasından, kardeş kanının akmamasından, yurttaşlık bazında hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduklarını vurguladı. AK Parti'nin referanduma ilişkin gazetelere ''evet'' yazılı ilanlar verdiğini ve bilboardlara afişler astığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Para dağıtıyorlar, yiyecek dağıtıyorlar, şantaj yapıyorlar. Bu değirmenin suyu nereden geliyor Recep Bey? Çık açıkla'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın bir konuşmasında ''Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok'' dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Sen bir vatandaşın çocuğunu üniversitede okutmak için neler çektiğini biliyor musun? Bilmez. Çünkü onun çocuklarını başkaları okuttu. Parasını başkaları verdi'' diye konuştu. -KPSS İLE İLGİLİ İDDİALAR- Konuşmasında KPSS'ye ilişkin iddialara da değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bunlar bir sınav yaptılar, memur sınavı. Sınav soruları ne oldu? Birileri yürüttü soruları. Recep Bey'den ses çıkıyor mu? Allah aşkına Recep Bey bu ülkede Başbakan değil mi? Nasıl bir Başbakan bu? Sınav soruları çalınır, satılır, birilerine verilir, yandaşlara verilir, olay büyür, gazetelerde günlerce yazılır çizilir. Recep Bey'den tık yok. Niye yok? Çünkü Recep Bey bu ülkenin insanı ile uğraşmıyor. Bu ülkenin insanlarının derdi ile uğraşmıyor. Recep Bey Türkiye'nin rantına talip. CHP de Türkiye'nin sorunlarına talip. Farkımız bu.'' AK Parti'nin ülkede tam bir korku toplumu yaratmaya çalıştığını, referandumda ''hayır'' diyenleri cezalandırdığını iddia eden Kılıçdaroğlu, ancak kendilerini hiçbir gücün yıldıramayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini '' Çünkü biz halkız. Ozanın da dediği gibi 'Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa'' diye sürdürdü. CHP iktidarında medyanın özgür kılınacağını, eleştirilere açık olunacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Başbakan konuşuyor 9 televizyon canlı veriyor. Niye? Korkuyorlar, 'Başbakan bizim de hesapları inceletir mi' diye'' ifadesini kullandı. Anayasa değişikliklerinin bu haliyle hayata geçmesi durumunda özgürlüklerin daha da kısıtlanacağını öne süren Kılıçdaroğlu, kendilerinin böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde de özgürlüğü ve adaleti savunacaklarını söyledi.