-KILIÇDAROĞLU: "BENİM GÖRÜŞÜM ÖN SEÇİM" ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011'de yapılacak genel seçimlerde partisinin milletvekili adayı belirleme yöntemine ilişkin olarak, ''Benim görüşüm, kanaatim ve düşündüğüm, ağırlıklı olarak ön seçim yapmaktır. Ama ön seçim yapalım derken sadece delegeler değil, bütün üyelerin katılımıyla ön seçim yapmaktır'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) aylık meclis toplantısında konuşma yaptı ve meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir sanayicinin başörtüsü konusundaki görüşüne ilişkin sorusunu yanıtlarken, bu konudaki görüşlerini daha önce de defalarca beyan ettiğini ve sorunu çözeceklerini söylediğini hatırlattı. Bu konudaki düşüncelerinin açık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Şunun altını özellikle çizmek isterim. Bu bir kadın sorunudur, erkek sorunu değildir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine bir meclis üyesi, ''Ama bizim eşlerimiz, kardeşlerimiz var. Nasıl bu bir kadın sorunudur denilebilir. Bu sorunu nasıl sahiplenmeyelim. Türkiye yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke'' dedi. Kılıçdaroğlu, meclis üyesine, ''Türkiye son 30 yıl içinde Müslüman olmadı'' karşılığını verdi. İnançlara her zaman saygılı olduklarını, ancak inançların siyasete alet edilmesinin karşısında da kararlılıkla durduklarını belirten Kılıçdaroğlu, devletin etnik kimlik ve inanç konusunda kör olması gerektiğini söyledi. -''MİLLETVEKİLİNİ DOĞRUDAN VATANDAŞ SEÇMELİ'' Yerel seçimler öncesinde Kocaeli Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen'in Kuran kurslarına ilişkin sözlerinin tartışma yarattığını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP'nin Kuran kurslarına değil, yasal olmayan Kuran kurslarına karşı olduğunu vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir başka meclis üyesinin 2011'de yapılacak genel seçimlerde CHP'nin milletvekili adaylarının ön seçimle mi yoksa genel merkez yoklamasıyla mı seçileceği konusunu yanıtlarken de ''Siyasi Partiler Yasası'nın yöneticilere verdiği yetkiler var. Benim görüşüm, kanaatim ve düşündüğüm, ağırlıklı olarak ön seçim yapmaktır. Ama ön seçim yapalım derken sadece delegeler değil, bütün üyelerin katılımıyla ön seçim yapmaktır'' dedi. Siyasi Partiler Yasası'nın demokratik bir hale getirilmesinden yana olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin de aynı şekilde daha demokratik bir tüzüğe kavuşturulmasından yana olduklarını bildirdi. Genel merkez yoklamasının da ön seçimin de kendisine göre sakıncaları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Bizim parti programımızda bir düşünce var. Bizim asıl hedefimiz, milletvekilini doğrudan vatandaşın seçmesidir. Ne delege, ne merkez yoklaması, ne ön seçim'' diye konuştu.