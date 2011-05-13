-KILIÇDAROĞLU: "BEN ÇOCUKLARIMA GEMİ Mİ ALDIM" KAYSERİ (A.A) - 12.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak, ''Ben hortumcu olmadığımı söylüyorum, o da çıksın 'ben de hortumcu değilim' desin. Ben çocuklarıma gemi mi aldım?'' dedi. Kılıçdaroğlu, yarın bazı ilçelere yapacağı ziyaret için geldiği Kayseri'de, Erkilet Havaalanı'nda partililerce karşılandı. Otobüsle kentin caddelerini dolaşarak halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, konaklayacağı otele gelişinde, bir gazetecinin, ''Başbakan'ın bazı iddiaları oldu. Eşinizin soyadıyla ilgili olarak gündeme getirdiği iddiaya ilişkin bir yanıtınız olacak mı?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Bütün devletin arşivi kendi elinde, istediğini çıkarabilir. Hiçbir şeyden korkmuyorum, hiçbir şeyden çekinmiyorum. Kendisine açıklıkla söyledim. Devletin arşivlerini al, yanına bakanlarını al, benim karşıma, arzu ettiğin televizyonda çık, oturup hesaplaşalım, millet de seyretsin. Bu kadar açık söylüyorum, bu kadar net söylüyorum. O da otursun, dinlesin, benim ne söylediğimi duyuyorsa mesele yok. Öyle lig, mig ayaklarına girmesin. Ben de insanım, o da insan. Ben de politika yapıyorum, o da politika yapıyor. Ben de bu ülke için çalıştığımı söylüyorum, o da bu ülke için çalıştığını söylüyor. Ben hortumcu olmadığımı söylüyorum, o da çıksın 'ben de hortumcu değilim' desin. Ben çocuklarıma gemi mi aldım? Ne aldım ben? Bütün her şeyin hesabını vermeye hazırım. Yeter ki o da her şeyin hesabını vermeye hazır olsun.''