-KILIÇDAROĞLU: "BAYRAK ÜZERİNDEN SİYASET YANLIŞ" MARDİN (A.A) - 26.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de yaptığı mitingle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Sen Hakkari'yi gittin mitingde Türk bayrağı yoktu'' dediğini anımsatarak, ''Türk bayrağı bu ülkede yaşayan 75 milyon yurttaşın ortak paydasıdır. Ortak simgesidir, gönlüdür, şerefidir. Eğer sen, bayrak üzerinden siyaset yapıyorsan yanlış yapıyorsun. Din üzerinden de siyaset yapmasın, kimlik üzerinden de bayrak üzerinden de siyaset yapmasın. O al bayrak bu milletin şerefi ve onurudur. Sen kim o bayrağı diline almak kim'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mardin Karayolları İl Müdürlüğünün yanındaki alanda parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. Mardin'in Türkiye'nin yanı sıra dünyanın ender kentlerinden biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Mardin'de dinlerin ve dillerin buluştuğunu, herkesin huzur, barış içerisinde yaşadığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın bugün kendisine ''Barışı sağlamak için bir formülün varsa, bana ver'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Formül arıyorsan gel Mardin'e, formül arıyorsan sor Mardinli'ye. Mardin'de değişik etnik kökenden vatandaşlarımız var, değişik etnik kökenden yurttaşlarımız var. Bir yıl değil, on yıl değil, elli yıl değil, yüz yüzyıllardır barış içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Mardin huzurun, barışın başkenti. Madem ki Mardin'de insanlar yıllardır huzur içerisinde yaşıyorlar, niye Türkiye'de yapmıyoruz. Niye Türkiye'de barış olmasın. Bir eksiğimiz mi var. Eksiğimiz hükümet... Yüreğinde insan sevgisi olan bir hükümet olacak. Yüreğinde insan sevgisi olan bir Başbakan olacak'' diye konuştu. ''Hani GAP yatırımlarını bitireceklerdi'' diye soran Kılıçdaroğlu, GAP bitmediği gibi elektrik kesintilerinin başladığını savundu. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında çiftçinin elektrik borcunu ve faizlerini sileceklerini anlattı. Mardin'den az oy aldıklarını bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kabahat Mardinli'de değil, kabahat bizde, yeterince gelmedik, derdinizi dinlemedik, Ankara'da oturduk, Mardinli bize oy versin dedik, Mardinli de 'kusura bakma' dedi. Mardin'e geliyorum, daha fazla geleceğim, Mardin'deyim daha fazla geleceğim'' ifadelerini kullandı. Aile Sigortası projesini anlatan Kılıçdaroğlu, geliri asgari ücretin altında olan ailelerde, kadının banka hesabına her ay 600 lira yatıracaklarını söyledi. Aile Sigortası'nı Kadınlar Günü'nde Mardin'e gelerek tanıttığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yoksulların, ezilenlerin, işçinin, emeklinin, halkın partisi olduğunu kaydetti. ''Yeni bir çığır açıyoruz, üçüncü yol olarak Doğu ve Güneydoğu'ya geliyoruz'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Buraya gelirken de size güveniyoruz. Biz herkesin inancına, kimliğine, düşüncesine saygılıyız, insanlar düşünceleriyle, kimliğiyle Allah'ın yarattığı en kutsal varlıktır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır'' şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'ın Mardin'de yetmiş sekiz tesisi hizmete açtığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Televizyonda izliyorum yetmiş sekiz tesisi açtı. Yetmiş sekiz tesis açılmışsa Mardin'de işsizlik olmaz dedim. Yetmiş sekiz tesis, dile kolay. Bir bekçi bir çalışan olsa yüz kırk kişi iş bulur. On kişi çalışsa yedi yüz seksen kişi eder. Arkadaşlarıma talimat verdim 'Bu tesisleri bir getirin bakalım, hangi alanlarda üretim yapıyorlar, kaç işçi çalışıyor' diye. Bir seferde yetmiş sekiz tesis hizmete giriyorsa 'helal olsun Hükümete' diyecektim, falan köyde okulun boyası yapılmış bir park var, köy işlerinden belediyeye devretmiş onu da açmış. Herhalde işsiz Mardinliler otursun diye. Van'a gitmiş Van'da da üç yüz altmış beş tesis açmış. Orayı da bir sorayım dedim. En önemlilerini söylüyorum suyun kloru akmasın diye küçük bir alet takıyorlar onları da toplamışlar 'tesis açtık' diye açmışlar düşünün artık siz tesisi. Benim size sözüm var AKP'nin maskesini indireceğim, halka doğruları söylemiyorlar, doğruları söyleteceğim onlara.'' -''9 YILDA 49 YENİ HAPİSHANE YAPTILAR''- Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'a gittiği zaman yeni bir hapishane sözü verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan hangi partinin Doğu ve Güneydoğu'yu düşünüp düşünmediklerini iyi bilmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, ''Son dokuz yılda kırk dokuz yeni hapishane yaptılar, kırk dokuz hapishane yerine kırk dokuz fabrika açsalar, insanlar çalışsa evine helal ekmek götürse fena mı olurdu. AKP hapishane yapar CHP fabrika, AKP baskı yapar CHP özgürlük sağlar, AKP baskıcı rejimi esas alır, biz demokrasiyi'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında çiftçilere mazotu 1,5 liradan vereceklerini söyledi. Meydandaki, ''Üç yüz bin öğretmen boşta, hayaldi gerçek oldu'' şeklinde pankart okuyan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında atanamayan öğretmen kavramının olmayacağını söyledi. Hakkari'de yaptığı mitingle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın ''Sen Hakkari'ye gittin mitingde Türk bayrağı yoktu'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Türk bayrağı bu ülkede yaşayan yetmiş beş milyon yurttaşın ortak paydasıdır. Ortak simgesidir, gönlüdür, şerefidir. Eğer sen, bayrak üzerinden siyaset yapıyorsan yanlış yapıyorsun. Bölücülük yapma. Din üzerinden de siyaset yapmasın, kimlik üzerinden de bayrak üzerinden de siyaset yapmasın. O al bayrak bu milletin şerefi ve onurudur. Sen kim o bayrağı diline almak kim. Mardin'den söylüyorum kulakları duysun diye. Gerçi bunların kulakları duymaz. Telefonda konuşursanız dinlerler, o zaman daha iyi duyarlar. Biraz sonra aşağıya ineceğim, telefonla konuşurken söyleyeceğim de 'Telekulak Hükümeti' duysun bari.'' -''ALİ DEMİR'İN MASKESİNİ İNDİRECEĞİM''- Kılıçdaroğlu, Mardin'de sınır ticareti sıkıntısı olduğunu belirterek, sınır ticaretinin yolunu açacaklarını söyledi. YGS'deki şifre iddialarını da değinen Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 bin gencin kandırıldığını savundu. Kılıçdaroğlu, ''Hiç meraklanmayın Ali Demir'in maskesini indireceğim. Parlamento açılsın hesabını soracağız. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun günahı onların boynuna'' diye konuştu. Meydandaki ''Daha 2023 yılına kadar bekleyecekmiş'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu,''2023 değil, 12 Haziran geliyor. 12 Haziran'da sandığa gideceğiz. Size verilen sözler tutulduysa oyunuzu AKP'ye verin. Size verilen sözler tutulmadıysa, Mardinli kandırıldıysa 'Yetmiş sekiz tesisi açıyoruz' diye yedi kişiye bile iş olanağı sağlanmıyorsa AKP'yi sandığa gömmek benim değil sizin göreviniz, gidin görevinizi yapın. Bana yetki verin, ondan hesap soracağım. Bir şeyden emin olmanızı istiyorum, yalan söyleyenlerin maskesini indireceğim, Recep Tayyip Erdoğan'ın ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini de çözeceğim'' dedi. Alandaki ''Ampulleri söndürmeden tatile çıkmayın'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''Mardinliler 12 Haziran'da ampulü söndürüp tatile öyle çıkacaktır'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, askerliği on beş aydan dokuz aya, kademeli olarak da altı aya indireceklerini söyledi. Bugün Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün ''Askerlik dokuz aya inerse memleketi kim savunacak'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''O Bakana söylemek isterim. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu yirmi bir gün askerlik yaparken 'memleketi kim savunacak' diye aklına gelmiyordu da vatandaşın oğlu dokuz ay askerlik yapınca mı aklına geliyor senin'' diye konuştu. Bölgede mayınlı araziler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidarlarında mayınlı arazilerin temizlenerek, topraksız köylülere verileceğini kaydetti. Emeklilerin sorunlarını en fazla dile getiren kişinin kendisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, dokuz milyon emeklinin tamamının oyunu istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında intibak yasasını çıkararak, emeklilerin milli gelirden pay almalarının sağlanacağını bildirdi. -''BENİM CEPLERİM VATANDAŞLARIN TALEPLERİYLE DOLU, ONLARIN CEBİ ABD DOLARLARI İLE''- Cebinden çıkardığı kağıtları gösteren Kılıçdaroğlu, ''Bakınız benim ceplerim vatandaşların talepleriyle dolu, onların cebi ABD dolarları ile dolu. Ben halk için çalışıyorum, sizin için çalışıyorum. Kılıçdaroğlu, ''Dün Gümüşhane'de söz verdim, ilk dört ay içerisinde emekliye milli gelir artışından pay vermezsem, ilk dört ay içerisinde askerliği dokuz aya indirmek için çalışma başlatmazsam, ilk dört ay içerisinde intibak yasası ile ilgili çalışmayı başlatmazsam hem siyaseti bırakacağım, hem Başbakanlığı. Tabii gençler ilk dört ay içinde Ali Demir'i de koltuğa yapışmış onu koltuktan alacağım'' diye konuştu. Hakkari'de yerel yönetimlerin özerklik şartından söz ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Hemen çıktılar, 'vay memleketi böleceksin, yok eyalet sistemi yok bilmem ne'. Ne olduğunu bilmiyorlar, kafalarının gerisinde bir şey var. Bunların kafaları niye çalışmaz ben hala hayret ederim. Samimi söylüyorum, özerklik şartı 1988 yılında parlamentodan geçmiş, kanun çıkmış haberleri yok. Size bir örnek vereceğim, Mardin belediyesi, işçilerin alacakları var, alamıyorlar, Şimdi Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, ben yerel yönetimlerin mali özerkliğini de savunuyorum. Ben bu hakkı savunurken onların para sahibi olması, onların gelir sahibi olması belediye başkanlarının hayatlarının yarısını Ankara'da kapı kapı dolaşıp, parayı nereden bulacağım diye mesai harcamamaları için. Oturacak Mardin'de, oturacak İzmir'de, Çankırı'da, Trabzon'da... Gelirini alacak, halkına hizmet edecek. Para vermiyorsun, ben para verilsin dediğimde de 'memleketi bölüyorsun' diyorsun. Memleketi bölen sensin Recep Bey, ben memleketimi, insanımı seviyorum, bana oy versin,NUR) vermesin herkesi seviyorum...'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından milletvekili adaylarını tanıttı, oy istedi. -NOTLAR- Alandaki ''Türk, Kürt, Arap, Süryani kardeştir'', ''Anadilde eğitim herkesin hakkıdır'', ''Çılgın projeyi bırak, 4-C'ye bak'' pankartları dikkati çekti. Mitingde Klııçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve bölge milletvekilleri eşlik etti. Miting alanındaki geniş güvenlik önlemleri de dikkati çekti.